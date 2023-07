El misterio de la muerte de la cantante Sinéad O'Connor y las polémicas que marcaron su vida y su carrera musical

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor, conocida por éxitos como 'Nothing Compares 2 U', ha muerto este miércoles a los 56 años de edad. Alcanzó la fama en plena juventud, a finales de los ochenta y prinicipios de los noventa. Apenas tenía 24 años cuando 'Nothing Compares 2 U' la catapultó a la fama mundial, algo que no supo manejar.

Fachtna Ó Ceallaigh, que fue manager de O’Connor entre 1986 y 1990 y en años posteriores, ha señalado en alguna ocasión que la cantante intentaba lidiar con el éxito mundial que alcanzó en 1990. "Cuando las personas saltan a la fama, y sobre todo a una edad tan temprana, eso puede provocar un impacto devastador. Aquello le dio una plataforma gigantesca, pero también le sobrepasó la responsabilidad que conllevaba. Y no estoy muy seguro de que ella fuera capaz de hacerle frente".

"Es impotante que los artistas comprendan que no es oro todo lo que reluce. Su vida y la época que le tocó vivir son un claro exponente de este dilema", ha señalado Ó Ceallaigh en las páginas del diario británico The Guardian. Aunque estos indicios hacen pensar en el suicidio como la posible causa de la muerte de la cantante, todavía se desconocen las circunstancias de su fallecimiento.

El videoclip de 'Nothing Compares 2 U' proyectado en una pantalla gigante en Dublín en 2011 antes de un acto de Barack Obama. Reuters

Sinéad tuvo que hacer frente a una lucha personal contra la enfermedad mental. En 2016 la prensa internacional informó de su desaparición en Chicago e incluso especuló con su suicidio... pero apareció sana y salva varias horas después. Durante una entrevista con Dr. Phil, Sinéad llegó a admitir que llevó a cabo ocho intentos de suicidio en un año.

Su final ha llegado sólo 18 meses después del suicidio de su hijo Shane, que se quitó la vida a los 17 años. Este hecho luctuoso agravó la salud mental de la cantante, que había sido diagnosticada con trastorno bipolar en 2003.

[Muere la cantante Sinéad O'Connor, la desafiante estrella que cambió la imagen de la mujer en el pop]

La cadena pública irlandesa RTE compartió este miércoles una declaración de su entorno más cercano: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en estos momentos difíciles".

La aclamada intérprete de Dublín lanzó 10 álbumes de estudio, mientras que su canción 'Nothing Compares 2 U' fue nombrada el sencillo número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023

En un mensaje publicado en Twitter hace tan solo nueve días, O'Connor dijo que ha estado "viviendo como una criatura nocturna no muerta" desde que murió su hijo. "Era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos una sola alma en dos mitades". Además de Shane, O'Connor deja otros tres hijos.

Sinéad O'Connor fue siempre una figura tan talentosa como polémica. Conocida por su sempiterno pelo rapado y por expresar sin tapujos opiniones controvertidas acerca de la religión, el sexo y el feminismo, una de sus polémicas más recordadas fue su actuación en el programa de televisión estadounidense 'Saturday Night Live' en 1992, durante la cual rompió una foto del Papa Juan Pablo II.

Sinéad O'Connor siguió grabando discos y haciendo giras durante varias décadas, pero en 2020 anunció la decisión de posponer todos sus conciertos hasta 2022 para rehabilitarse de sus traumas personales y de sus adicciones. En ese momento, declaró: "He tenido seis años muy traumáticos y este año ha sido el último. A partir de ahora, comienzo con mi recuperación". Sin embargo, en 2021 anunció su retirada definitiva de la música.

En 2018, O'Connor se convirtió al islam y cambió su nombre por Shuhada Sadaqat, aunque siguió actuando con su nombre artístico hasta que anunció su retirada.

[La vida infernal de Sinéad O’Connor]

O'Connor nació en el seno de una familia desestructurada y no tuvo una infancia fácil. En 2021, la cantante publicó sus memorias, Remembranzas. Escenas de una vida complicada (editadas por Libros del Kultrum), donde se sinceró acerca de muchos aspectos de su biografía, como los abusos físicos y sexuales que sufrió de su madre. También habló en el libro de sus problemas de salud mental, de comportamiento, de su cleptomanía, de su paso por el reformatorio y de su adicción a las drogas.

En el libro también saldó cuentas con una industria musical que quiso domarla. Cuando se encontraba grabando su primer disco, The Lion and the Cobra, la discográfica le pidió que se dejara el pelo largo, que vistiera con faldas ajustadas y, por ende, que fuera más femenina. O’Connor tenía 19 años y respondió con contundencia pero sin mediar palabra: se rapó el pelo, característica que le ha acompañado durante toda su vida, vistió con ropa ancha y adoptó una actitud desafiante, cambiando la imagen de la mujer en la música popular en los años 90. El álbum salió a la venta tan sólo tres semanas antes de que naciera su primer hijo, Jake (el sello le aconsejó que abortara), y este se colocó entre los 30 discos más vendidos del Reino Unido de 1987.

Sinéad O'Connor durante un concierto en Salacgriva (Letonia) en 2009. Reuters

Sin embargo, O’Connor alcanzó la fama internacional con su segundo disco, I Do Not Want What I Haven’t Got, que vio la luz en 1990. Es el que contenía su archiconocido 'Nothing Compares 2 U', un tema compuesto por Prince que ella lanzó al mundo. El músico y compositor, lejos de alegrarse del éxito, la citó en su casa, donde trató de agredirla, siempre según la versión que ella reflejó en sus memorias, llegando a perseguirla con su coche cuando esta consiguió escapar de su mansión.

En aquellas memorias, además, reivindicó que lo que ella hacía no era pop, sino canción protesta: "Solo tenía cosas que sacar de mi pecho. No tenía ningún deseo de fama". En febrero de 2023, Movistar Plus+ estrenó en España el documental Nothing Compares, en el que Kathryn Ferguson aborda la carrera de O'Connor, aunque pasa de puntillas por los aspectos más oscuros de su biografía.

"Su música fue amada en todo el mundo y su talento fue inigualable e incomparable", ha publicado el primer ministro irlandés, Leo Varadkar en la plataforma de mensajes X, anteriormente conocida como Twitter, compartiendo sus condolencias con "todos los que amaban su música".

Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.



Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.



Condolences to her family, her friends and all who loved her music.



Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) July 26, 2023

Sigue los temas que te interesan