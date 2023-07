Qué ver en Mad Cool 2023: cabezas de cartel y más allá

A Madrid se le sigue resistiendo cómo encajar en la ciudad un gran festival de música. Después del caos en el transporte y las inundaciones vividas hace un mes en la primera edición madrileña del Primavera Sound, celebrado en la Ciudad del Rock de Arganda, Mad Cool ultima los preparativos para dar el pistoletazo de salida de una edición que será crucial para su futuro y que también se enfrenta a dos grandes problemas: la movilidad y las protestas vecinales.

El festival se celebrará por primera vez en un nuevo recinto situado en Villaverde, con una superficie de unos 185.000 metros cuadrados, ocho escenarios y un aforo de 70.000 personas. Antes de su estreno, la nueva ubicación del festival ha desatado la indignación de los vecinos del barrio, que temen una tormenta de decibelios a pocos cientos de metros de sus casas y el colapso del tráfico en sus calles.

Para minimizar las molestias a los vecinos, por segundo año consecutivo el festival ha decidido que las actuaciones musicales concluyan a las 2:00 de la madrugada, en vez de a las 3:30 h, como ocurrió en sus primeras cuatro ediciones, y ha diseñado junto con el Ayuntamiento de Madrid un plan de movilidad que promueve el uso del transporte público, para lo cual ha pagado por la ampliación del horario de la línea 3 de metro hasta las 4 de la mañana.

Estas son nuestras actuaciones recomendadas:

Lizzo

En un momento del espectáculo de su nueva gira, Beyoncé enumera a grandes cantantes afroamericanas como Nina Simone, Bessie Smith… y Lizzo. Que una reina del pop nombre a esta nueva estrella da la medida de la importancia que ha adquirido esta artista ganadora de cuatro premios Grammy que de pequeña escuchaba la música de Destiny’s Child (el grupo en el que debutó Betoncé) mientras lloraba por culpa del acoso escolar que sufría. Como canta en temazos como "About Damn Time", "2 Be Loved (Am I Ready)" y "Special", Melissa Vivian Jefferson (su nombre real) dejó atrás los traumas y los complejos y está viviendo su momento de oro, poniendo su voz superdotada, su desparpajo y sus ganas de divertirse al servicio del empoderamiento de los oprimidos por cuestión de género, raza o tamaño. En el cartel de Mad Cool su nombre aparece merecidamente con letras grandes el jueves. Con toda seguridad su actuación convertirá el recinto de Villaverde en una fiesta multitudinaria.

Lil Nas X

Lil Nas X está poniendo patas arriba el hip hop, quitándole el exceso de testosterona y transgrediendo sus códigos más arraigados. El rapero queer de apenas 23 años, que aparece en sus originalísimos videoclips de estética kitsch hasta las cejas de purpurina, con taconazos y copulando con Satanás, actuará también el jueves. Su caso es un claro ejemplo de salto al estrellato gracias a la pericia en las redes sociales. Su fuerte era el humor irónico, al que sacaba punta en Twitter, y un día decidió probar con la música. Se gastó 50 dólares en grabar su canción Old Town Road y la usó como banda sonora de decenas de memes con los que inundó TikTok hasta que se hizo enormemente viral. Tanto que acabó grabando una nueva versión con Billy Ray Cyrus, estrella del country y padre de Miley Cyrus, que llegó al número uno en la lista Billboard. Pero no se engañen, su fama no parece que vaya a ser flor de un día. Detrás del fenómeno hay mucho talento, tanto musical como estético, como demuestra su disco de 2021 Montero (su nombre de pila real), que contiene un bombazo indiscutible como "Industry Baby".

Jacob Collier

Este joven prodigio de la música, hoy con 28 años, se hizo mundialmente famoso gracias a las peculiares versiones de canciones conocidas que subía a YouTube. El multiinstrumentista británico, que derrocha virtuosismo y simpatía, combina los géneros a placer, del jazz a la electrónica y del folk al soul. Ha llegado a ganar cinco premios Grammy y es capaz de convertir improvisadamente al público de todo un auditorio en un coro multitudinario con unos cuantos gestos de la mano. Un concierto suyo es una experiencia musical colectiva casi mística.

Queens of the Stone Age

La banda fundada y liderada por Josh Homme es la aristocracia del stoner rock, ese subgénero del rock con riffs de guitarra pesados y con paletadas de distorsión, y han sido una influencia determinante para muchas bandas posteriores. 25 años después de su primer disco homónimo, Queens of the Stone Age acaban de publicar su último disco de estudio, In Times New Roman..., con canciones como "Emotion Sickness", "Paper Machete" y "Carnavoyeur".

Christian Löffler

¿Qué tienen en común Mad Cool y la ciudad de Ronda? A Christian Löffler. Este productor alemán de techno, sumamente elegante y con una gran sensibilidad, se inspira en majestuosos paisajes para construir su música, y a la ciudad malagueña dedicó uno de sus temas, que grabó de la mano de la productora Cercle en el impresionante Tajo de Ronda. Una cita muy recomendable el próximo sábado para los amantes de la electrónica de texturas evocadoras y melodías sutiles.

Kurt Vile & The Violators

En los horarios del sábado se produce una dolorosa coincidencia: la de Liam Gallagher y Kurt Vile. Aunque el exmiembro de Oasis sea oficialmente cabeza de cartel y actúe en el escenario principal, nos permitimos la licencia de recomendar en su lugar el concierto de Kurt Vile y su banda acompañante, The Violators. Solo por tener la oportunidad de escuchar en directo “Pretty Pimpin”, esa canción perfecta que es también su tema más popular, ya merece la pena asumir el coste de oportunidad. “¿Quién es ese estúpido payaso bloqueando el lavabo?”, se pregunta Vile —exguitarrista de The War on Drugs— al no reconocerse ante el espejo. Pero esa crisis de identidad, que todos hemos vivido alguna vez, solo puede ser pasajera en uno de los músicos más interesantes de su generación, cuyo repertorio nos ofrece una original y tragicómica visión del mundo a ritmo de folk rock.

Robbie Williams

Como El pensador de Rodin, pero cubierto de tatuajes, aparece Robbie Williams en la portada de XXV, el disco con el que ha celebrado sus 25 años de carrera en solitario, y que se compone mayoritariamente de versiones de sus canciones más exitosas reinterpretadas junto a una orquesta sinfónica, además de alguna canción nueva. Su gira europea le trae por tercera vez a España —en marzo hizo doblete en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en junio estuvo en el festival Marenostrum de Fuengirola—, y será cabeza de cartel de la noche del jueves. Su actuación promete devolvernos a los primeros años de este siglo, cuando el excomponente de la boy band adolescente Take That consolidó su carrera en solitario con éxitos mundiales como “Feel”, “Angels”, “Millennium” y “Rock DJ”.

Red Hot Chili Peppers

La banda de funk-rock por antonomasia —aunque ha ido acercándose cada vez más al pop-rock en los últimos años— actuará el sábado. En Madrid no les vemos desde 2016, y será un lujo poder ver a la banda de nuevo esta vez en su formación clásica, ya que el excelso y díscolo guitarrista John Frusciante regresó en 2020. Los Red Hot llevan 20 años sin publicar un disco que supere a Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999) y By the Way (2002). Ellos lo saben y en directo tiran más de aquel repertorio que del nuevo, aunque sin duda caerán canciones de Unlimited Love y Return of the Dream Canteen, ambos de 2022. Es el peaje que hay que pagar para escuchar auténticas obras maestras como “Scar Tissue”, “Under the Bridge”, “Give It Away” y “Otherside”.

Sigur Rós

En los macrofestivales que superan el centenar de actuaciones, como es este caso, lo mejor es asumir con estoicismo los inevitables solapamientos de artistas a los que no nos gustaría perdernos. Es el caso de Lizzo y Sigur Rós. La banda islandesa de post-rock que, por si su lengua materna no fuera lo suficientemente desconocida para el resto del mundo, decidió inventarse un idioma propio (en realidad sílabas sin sentido que encajan con la música), llenará el escenario Region of Madrid con su sonido etéreo perfecto para dejarse llevar con los ojos cerrados. La banda liderada por Jónsi Birgisson acaba de lanzar en junio un nuevo disco por sorpresa, titulado ÁTTA, del que probablemente interpretarán algunas canciones. Tampoco podrán faltar en el setlist algunas de sus composiciones más conocidas, como las emotivas “Hoppípola” y “Svefn-g-englar”.

The Blessed Madonna

Nos alejamos de nuevo de los cabezas de cartel más obvios para darlo todo en la pista de baile con The Blessed Madonna, una de las reinas del house del momento. En la pasada edición del Sónar cerró el día con una auténtica fiesta dentro y fuera del escenario, acompañada por un séquito de bailarines queer, una gran bola de espejos y rematada con el estreno de un nuevo tema cantado por Jacob Lusk, "Mercy". Ojalá aquel jolgorio se repita en Madrid.

Jamie XX

Más electrónica para todos los públicos con uno de los músicos más creativos del género. El miembro de The XX (proyecto que sus tres integrantes mantienen en suspenso, concentrados en sus carreras en solitario) no actuará en The Loop, el escenario reservado a la electrónica, sino en el escenario Region of Madrid, cerrando la última noche a la misma hora que The Prodigy en uno de los dos escenarios principales (otra coincidencia que lamentar, ya que hay ganas de comprobar cómo se maneja en directo el veterano grupo británico de big beat desde el fallecimiento de su frontman Keith Flint).

M.I.A.

Ha sido una grata sorpresa la incorporación de última hora de M.I.A., una artista siempre rompedora en forma y contenido con un sonido único gracias a la mezcla de géneros como el hip-hop, la electrónica y el dancehall. La rapera y estrella del pop británica de ascendencia cengalí, que sustituye a Janelle Monáe por la cancelación de su gira europea, tiene en su haber éxitos incontestables como “Paper Planes”, “Bad Girls” y “Galang”. Su último disco, publicado en 2022, es MATA.

The Black Keys

Su álbum El Camino fue el gran fenómeno musical de 2011. Desde entonces, The Black Keys ha seguido publicando discos, aunque ninguno ha alcanzado la cota de popularidad de aquel, que contenía cañonazos como "Lonely Boy" y "Gold on the Ceiling". Hay otros éxitos recientes en la trayectoria de este dúo de blues-rock y garage de Ohio compuesto por Dan Auerbach y Patrick Carney, como "Howlin' for You" (el título pone de relieve la admiración de Auerbach por la leyenda del blues Howlin' Wolf) y su último álbum, Dropout Boogie (2022) es un magnífico trabajo que destila groove con canciones como "Wild Child", "It Ain't Over" y distorsión guitarrera en blues como "Burn the Damn Thing Down" y "Didn't I Love You".

The Offspring

Y cómo dejarnos fuera a The Offspring, leyendas vivas del punk californiano. Como sus paisanos Red Hot Chili Peppers, hace mucho que firmaron sus mejores trabajos, pero no por ello dejan de congregar multitudes allá donde van. Discos como Smash y Americana han hecho historia, y actualmente se encuentran trabajando en su undécimo álbum de estudio, según ha reconocido en varias entrevistas su líder, Dexter Holland, aunque finalmente no ha visto la luz a tiempo para los festivales de este verano. Tando da, siempre que podamos disfrutar en directo himnos como "The Kids Aren't Alright", "Self Esteem" y "Pretty Fly (For A White Guy)".

