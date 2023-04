La insólita defensa de Ed Sheeran en el juicio por plagiar a Marvin Gaye: coge la guitarra y se pone a cantar

El juicio contra el músico británico Ed Sheeran por el supuesto plagio del tema de Marvin Gaye Let's Get It On, que comenzó este lunes en un tribunal de Nueva York, ha sido escenario este jueves de un momento aparentemente surrealista. El cantante cogió una guitarra y empezó a tocar desde el estrado de testigos los acordes de su exitosa y premiada canción Thinking Out Loud, además de entonar algunas de las frases.

Testificando como primer testigo en su propia defensa, Sheeran describió el proceso de escritura de la canción sobre el amor eterno en 2014, poco después de que empezara una nueva relación personal y tras la muerte de su abuelo.

"Me inspiro mucho en cosas de mi vida y de mi familia", dijo el músico británico, según informa Reuters. Sheeran fue denunciado en 2017 por los herederos de Ed Townsend, coautor de Let's Get It On y que, según la acusación, el artista británico plagia en su canción Thinking Out Loud, que Sheeran publicó hace casi nueve años y por la que ganó el Emmy a la canción del año en 2016. Los abogados de Sheeran aseguran que ambas canciones se basan en una progresión de acordes común.

Ed Sheeran and his Guitar Leave NYC Court on Day 3 of Copyright lawsuit



Durante el juicio, el músico ha señalado que su amiga y colaboradora Amy Wadge comenzó a tocar los acordes de la canción durante una visita a su casa en Inglaterra y que compusieron juntos la letra. Sobre el estrado entonó la frase "I'm singing out now", señalando que la cantó durante la reunión con Wadge. Aseguró que esta oración sonaba como "I'm thinking out loud", finalmente el título del controvertido tema. "Cuando escribo melodías vocales, es como la fonética", justificó Sheeran.

A continuación agarró una guitarra que se encontraba detrás del estrado de los testigos y empezó a tocar la progresión de acordes de la canción, cantando las palabras iniciales: "When your legs don't work like they used to". Su declaración duró en total cerca de una hora.

"La mayoría de las canciones de pop pueden encajar en la mayoría de canciones de pop... Si hubiera hecho lo que me acusan que hice, sería un idiota por haberlo hecho en un escenario delante de 20.000 personas", añadió Sheeran

A principios de la semana, los abogados de los herederos de Ed Townsend mostraron un vídeo de Sheeran haciendo una transición entre Thinking Out Loud y Let's Get it On en una actuación en directo que, según su opinión, equivalía a una confesión de que había copiado la canción. Está previsto que el juicio se reanude el próximo lunes.

