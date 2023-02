Estos son los mejores discos de la historia: el libro con la polémica nueva lista de 'Rolling Stone'

Marvin Gaye (en 1973) encabeza la lista de 'Rolling Stone' con su álbum 'Waht's Going On'

La revista Rolling Stone, inasequible al desaliento, reivindica el álbum (de vinilo) poco menos que como una obra de arte que no se deja arrastrar por las tormentas digitales. “Es el mejor invento del siglo XX”, afirma sin complejos Rob Sheffield, editor de la publicación que ha marcado el camino de la música durante décadas.

Lanzado por primera vez en 2003, el volumen ha tenido actualizaciones en 2012 y 2020 y ha contado con las votaciones productores, ejecutivos y periodistas del mundo musical y de artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Herbie Hancock, Lars Ulrich y The Edge, entre otros muchos. “Les hicimos la más difícil de las preguntas: ¿Cuáles son tus álbumes favoritos a lo largo de la historia de la música? Recibimos votos con el top 50 de más de 300 votantes”, reconoce Sheffield.

Como en toda lista (editada por Liburuak), son todos los que están, pero ¿están (en su puesto) todos los que son?

1. 'What’s Going On' (1971), de Marvin Gaye

El álbum de estudio número once de Marvin Gaye renueva su posición desde la primera lista de 2003. Fue lanzado en mayo de 1971 y cambió los parámetros del soul (y del pop). En sus letras incluía temas como las drogas, la pobreza y la guerra de Vietnam. Producido por el propio Marvin Gaye, incluye nueve canciones, entre ellas la que da título al álbum. Escrita por Renaldo ‘Obie’ Benson (bajo de The Four Tops), Al Cleveland y el propio Gaye, está inspirada en la violencia policial del llamado ‘Bloody Thursday’ del 15 de mayo de 1969.

2. 'Pet Sounds' (1966), de los Beach Boys

El grupo liderado por Brian Wilson lanzó, el 16 de mayo de 1966, una bomba discográfica de dimensiones solo conocidas años después. Aparcan aquí sus inclinaciones surferas y entran en otras dimensiones del pop/rock. Introduce nuevas armonías vocales, efectos de sonido e instrumentos no convencionales (incluidos los famosos ladridos de perro). Enérgica orquestación, ambición lírica y coherencia temática para un álbum que inspiró nada menos que el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Los costes de producción rompieron el molde de la época.

3. 'Blue' (1971), de Joni Mitchell

"En ese período de mi vida no tenía baluartes. Me sentía como un envoltorio de celofán en un paquete de cigarrillos”. Se refiere la musa de la costa Oeste a su cuarto álbum de estudio, en el que participaron músicos como Stephen Stills y James Taylor. Blue se armó con arreglos sencillos y con una imagen (la suya) ambigua e introspectiva. En poco tiempo alcancaría los primeros puestos de las listas de todo el mundo. “Apenas hay en este álbum una nota deshonesta en la voz”, pudo leerse en Rolling Stone en 1979.

4. 'Songs in the Key of Life' (1976), de Stevie Wonder

La alegría de un bebé en una bañera o la consternación por la indiferencia de los poderosos. Stevie Wonder incluye toda su alma en este álbum realizado para la Motown (con la que acababa de firmar por siete años y 13 millones de dólares). Le llevó más de dos años culminarlo pero a la vista y al oído mereció la pena la espera: 9 millones de copias vendidas y cuatro Grammys. Fue el primero de un artista estadounidense en alcanzar el número uno en su país la misma semana en que salía a la venta. “Nunca se confundió. Su voz tenía mucha fuerza”, declaró el ingeniero John Fischbach.

5. 'Abbey Road' (1969), de los Beatles

“Fue un disco alegre porque todo el mundo pensó que iba a ser el último”, dijo el productor George Martin del undécimo álbum de estudio de los Fab Four publicado por Apple. En enero, Ringo, Paul, George y John estaban ya al borde de la ruptura pero en abril comenzarían las grabaciones. Además de las piezas de Harrison Something y Here Comes the Sun, incluye, además de la mítica portada cruzando el paso de cebra de Grove End Road, un medley de dieciséis minutos compuesto por varias canciones cortas unidas entre sí por McCartney, quien declararía al comienzo de la grabación: “Hagámoslo como antes”.

6. 'Nevermind' (1991), de Nirvana

La banda de Kurt Cobain lleva al puesto número 6 un álbum de los noventa. Gracias a este álbum el grunge se hizo internacional. Su intensidad hechizó a los grupos musicales del momento y a la crítica especializada. Pese a las escasas perspectivas comerciales de la banda y de su discográfica, Nevermind se convirtió en un contundente éxito a finales de 1991, en gran parte debido al tema Smells Like Teen Spirit. Desbancó de las listas de éxito nada menos que al Dangerous de Michael Jackson.

7. 'Rumours' (1977), de Fleetwood Mac

Malo para las relaciones sentimentales del grupo, bueno para la banda, que, con este undécimo álbum de estudio, el grupo británico cerró un álbum redondo por el que circulan diversas corrientes del pop y del rock. “Fiestas por toda la casa. Alucinante. Aterrador. Ingentes cantidades de materiales ilícitos, metros y metros de esa miserable sustancia. Los días y las noches simplemente se sucedían”, recordaba el bajista John McVie. Recientemente se ha estimado que Rumours ya habría superado las 45 millones de copias.

8. 'Purple Rain' (1984), de Prince and The Revolution

Primer representante (no sabemos si provisional) de los ochenta. El excéntrico Prince (o como quiera que quiera llamarse para la posteridad) firmó esta obra maestra, sexto álbum de estudio y segundo con The Revolution. Fue la banda sonora de la película con el mismo nombre que dirigió Albert Magnoli el mismo año. Desde la sexualidad más o menos explícita a la más soterrada inocencia, el álbum hizo época tanto en el cine como en la música. Un clásico (ya lejano).

9. 'Blood on the Tracks' (1975), de Bob Dylan

Cuesta digerir que este álbum (o cualquiera de los del Nobel de Duluth, como Blonde on Blonde que está el… ¡¡¡38!!!) no esté más arriba pero tampoco vemos a John Coltrane, Miles Davis, Neil Young o Van Morrison en la cabeza de la lista). Como el tema Tengled Up in Blue, la mayor parte de los temas los escribió Dylan en pocos meses y reflejan una época atormentada. “Mucha gente me dice que ha disfrutado con este disco. Es duro para mí identificarme con eso, con que la gente disfrute de ese tipo de dolor”, ha declarado Dylan, pero, ¿acaso no consiste en eso el arte, en convertir el dolor en belleza?

10. 'The Miseducation of Lauryn Hill' (1998), de Lauryn Hill

Con la honestidad del reggae, la crítica del hip-hop y la instrumentación del soul clásico Lauryn Hill (ex The Fugees) construyó este álbum que cierra la lista de los diez mejores títulos de la revista Rolling Stone (continúa hasta 500, no lo olviden). Hill, rapera, productora y actriz, debutó en solitario con este trabajo, que se estima que ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Así ha llegado a definirlo: “Quiero escuchar ese sonido más grueso. No puedes sacar eso de una computadora, porque una computadora es demasiado perfecta. Pero ese elemento humano es lo que me eriza la piel”.

