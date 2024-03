Muere a los 27 años Chance Perdomo, protagonista de 'Gen V' y 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

Chance Perdomo, joven actor al alza en el ecosistema televisivo estadounidense, conocido por series como Gen V -spin-off de la exitosa The Boys- y Las escalofriantes aenturas de Sabrina, ha fallecido este sábado a los 27 años en un accidente de moto en el que no ha habido más implicados.

The Hollywood Reporter ha publicado un comunicado de la familia en el que piden que se repeste su privacidad mientras lloran "la pérdida de su querido hijo y hermano". "Todos los que lo conocieron sintieron su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más", continuaba el comunicado.

Perdomo se encontraba en el punto más álgido de su corta pero prometedora carrera, ya que había conseguido su primer rol protagónico, el de Andre Anderson, popular estudiante de la ficticia Universidad Godolkin -parodia de la Escuela de Xavier para Jóvenes Superdotados de los cómics X-Men de Marvel- con poderes de manipulación genética en la serie Gen V, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson.

[Eloy de la Iglesia a los 80: aún más transgresor, visionario e imprescindible]

Los productores de la serie se han mostrado consternado por la noticia, y han calificado a Perdomo como "una fuerza de la naturaleza entusiasta, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora".

El futuro de serie Gen V, un éxito de crítica y audiencias que obtuvo rápidamente la renovación para una segunda temporada, se vera alterado por este dramático acontecimiento, que obligará a retrasar la producción de los nuevos capítulos, cuyo rodaje estaba planeado para abril de este año.

Perdomo había nacido en Los Ángeles en 1996, pero creció en Inglaterra, en Southamptom. Con el dinero que ganó trabajando en una zapatería y en un cine, se mudó a Londres, donde se unió al National Youth Theatre y se formó en Identity School of Acting.

Antes de llegar a Gen V, Perdomo interpretó a Ambrose Spellman, el primo de Sabrina (Kiernan Shipka), en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, en la que realizaba el papel de amigo de la protagonista.

Además, tuvo un papel recurrente en la serie de películas After, interpretando a Landon Gibson. También trabajó en el telefilme británico Killed by My Debt, por la que recibió una nominación al BAFTA.