Muere a los 87 años el actor Louis Gossett Jr., ganador del Oscar por la película 'Oficial y Caballero'

El actor estadounidense Louis Gossett Jr., uno de los intérpretes secundarios más reconocidos del cine estadounidense durante la década de los 80, merced a sus interpretaciones en Oficial y Caballero (1982) —que le hizo acreedor de un Oscar en 1982— Enemigo Mío y la franquicia de películas bélicas Águila de Acero, ha fallecido a los 87 años de edad, según ha confirmado su familia.

"Lamentamos de todo corazón confirmar que nuestro querido padre ha fallecido esta mañana. Nos gustaría dar las gracias a todos por sus condolencias en estos momentos. Por favor, respeten la privacidad de la familia durante este difícil momento", decía el comunicado de la familia, compartido por el publicista de Gossett durante muchos años.

La familia del actor no ha hecho saber la causa de la muerte, pero el propio Gossett anunció en 2010 que padecia cáncer de próstata, aunque aseguró que había sido detectado a tiempo. En 2020, fue hospitalizado con COVID-19. Gossett luchó contra el alcohol y la adicción a la cocaína durante años después de ganar el Oscar.

En Oficial y Caballero, de Taylor Hackford, el sargento Emil Foley, interpretado por Gossett, llevó al personaje de Richard Gere al borde del colapso en una escuela de vuelo de la Marina. Con su pape, Gossett fue el primer negro en ganar el Oscar al mejor actor secundario.

"Más que nada, fue una enorme afirmación de mi posición como actor negro", escribió en sus memorias An Actor and a Gentleman (2010), aunque el actor aseguró ser consciente de que ganar un Oscar no cambió el hecho de que todos sus papeles fueran secundarios. Cuando recogió este premio, con 46 años de edad, fue el primer intérprete afroamericano en ganar en la categoría a mejor secundario, y el tercero en general después de Hattie McDaniel y Sidney Poitier.

Pero el legado de Gossett se extiende mucho más allá del Sargento Foley. Nacido en Coney Island, Brooklyn, Nueva York, debutó en el teatro a los 17 años, en una producción escolar de You Can't Take It with You. Poco después, se presentó con éxito a una audición para la obra de Broadway Take a Giant Step. En 1959, Gossett recibió elogios de la crítica por su papel en la producción de Broadway de A Raisin in the Sun junto a Sidney Poitier, Ruby Dee y Diana Sands.

En 1968, Gossett protagonizó junto a Diane Ladd, entre otros, la obra dirigida por Sidney Poitier Carry Me Back to Morningside Heights y el actor interpretó al líder africano asesinado Patrice Lumumba en la obra Murderous Angels en 1971. Décadas más tarde, en 2002, Gossett volvió a Broadway para sustituirle en el papel protagonista de Billy Flynn en el musical Chicago.

Su carrera en el cine despegó con fuerza en la década de 1970, cuando interpretó el papel de Fiddler en la miniserie épica Roots (1977), basada en la novela de Alex Haley. Su conmovedora actuación como un esclavo le valió un Premio Emmy y solidificó su posición como uno de los actores más respetados de la industria.

Louis Gossett Jr., izquierda, y LeVar Burton en la serie 'Roots'.

Tras ganar popularidad, Gossett protagonizó en 2015 otra miniserie sobre la esclavitud, The Book of Negroes, basada en la novela homónima de 2007 del escritor canadiense Lawrence Hill. Gossett apareció en telefilmes como Gideon Oliver, The Story of Satchel Paige, Backstairs at the White House, The Josephine Baker Story, por la que ganó otro Globo de Oro, y Roots Revisited.

Destacan también su actuación en películas como Enemigo Mío (1985), en la que interpretaba a un extraterrestre obligado a aceptar a su enemigo humano cuando él y un astronauta interpretado por Dennis Quaid se encuentran varados en un planeta, y Águila de Acero, (1986), en la que interpretaba a un veterano de las Fuerzas Aéreas que ayuda a un joven piloto a encontrar a su padre, que ha sido derribado y capturado.

Louis Gossett Jr, en 'El color púrpura' (2023).

En los últimos años, Gossett actuó en la serie Watchmen (2019), con cuya interpretación fue nominado al premio Primetime Emmy al actor secundario, y fue elegido para un papel secundario en la próxima película de terror estadounidense Awaken the Reaper (2022). Además, el año pasado interpretó a Ol' Mister en el remake de 2023 de El color púrpura. El papel fue interpretado originalmente por Adolph Caesar en la aclamada película de 1985 dirigida por Steven Spielberg.

Un actor versátil que transitó en una amplia gama de géneros y personajes. Desde sus roles dramáticos hasta sus incursiones en la ciencia ficción y la acción, Gossett mantuvo una presencia constante tanto en el cine, como en la televisión.

Más allá de su talento como actor, Gossett también fue conocido por su activismo y su trabajo filantrópico y por ser creador de la Fundación Eracismo. Una organizaciónpara "ayudar a crear un mundo donde no exista el racismo", abogando también por una variedad de causas, incluida la justicia social y los derechos humanos.