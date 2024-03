La pasión de Terrence Malick, Martin Scorsese y Mel Gibson por Jesucristo: el Mesías vuelve al cine

Sansón y Dalila (Cecil B. DeMille, 1949), Quo Vadis (Mervyn LeRoy, 1951), Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956), Ben-Hur (William Wyler, 1959), Rey de reyes (Nicholas Ray, 1961)… Todos los años los mismos clásicos de siempre vuelven por Semana Santa a la parrilla televisiva vespertina, instalados ya como una tradición con tanto arraigo como la ingesta de torrijas.

Todas ellas, con sus particularidades, proceden de un Hollywood perdido, el de los grandes estudios de los 50 y 60, y pertenecen a ese género conocido como peplum, conformado por superproducciones, más o menos dramáticas, más o menos de aventuras, que mezclaban elementos históricos, religiosos y fantásticos.

Muerto el peplum -a pesar de los intentos de Ridley Scott por resucitarlo en Gladiator (2000) o Exodus: dioses y reyes (2014)-, la Biblia ha seguido siendo durante décadas fuente de inspiración para la gran pantalla, a veces despegándose de la letra sagrada, ya fuese desde una perspectiva humorística como en La vida de Brian (Terry Jones, 1979), con un musical acorde a la lucha por los derechos civiles como Jesucristo Superstar (Norman Jewinson, 1973), desde un punto de vista reflexivo y apócrifo como en La última tentación de Cristo (Martin Scorsese, 1988) o desde la explotación ultraviolenta de La Pasión de Cristo (Mel Gibson, 2004).

Además, Jesucristo sigue siendo un figura que genera interés entre los directores de ahora, como demuestran filmes de prestigio como Últimos días en el desierto (Rodrigo García, 2015), con Ewan McGregor como protagonista, o Maria Magdalena (Garth Davies, 2018), con Joaquin Phoenix como el hijo de dios.

Y, en la pequeña pantalla, triunfa la serie The Chosen (Los elegidos), un drama con toques de humor que destaca por su precisión histórica y bíblica y por su espíritu lúdico para narrar la vida de Jesús. Prueba de su éxito es que su cuarta temporada se estrenará en 2.263 cines en Estados Unidos, recaudando más de 7 millones de dólares de viernes a domingo, y en 120 salas españolas. En nuestro país, se emite en las plataformas de streaming Movistar Plus+ y acontra+.

Una imagen de 'The Chosen (Los elegidos)'

Pero quizá nunca antes se han vislumbrado en el horizonte proyectos sobre el Redentor tan suculentos y atractivos como los que preparan tres reputadísimos cineastas: Terrence Malick, Mel Gibson y Martin Scorsese.

De este triunvirato, Malick es el que parece que está más cerca de mostrar su película, aunque todavía no conozcamos los detalles del estreno (quizá sea Cannes donde vea la luz). Titulada en un primer momento como The Last Planet, rebautizada como The Way of the Wind, el filme parece la culminación de la senda mística y espiritual que abrió el director con El árbol de la vida (2011) y que ha continuado en películas como To the Wonder (2012), Knight of Cups (2015), Song to Song (2017) o Vida oculta (2019).

Según medios especializados, la película se rodó en 2019, pero el director se ha tomado su tiempo en la sala de montaje para pulir el acabado visual y la etérea narrativa de lo que se supone que será una reflexión lírica y profunda sobre Cristo y su mensaje. No en vano, Malick es devoto de la fe cristiana. Parece, además, que la película incluirá un episodio poco conocido como el descenso de Cristo al infierno.

The Way of the Wind cuenta con Géza Röhrig -protagonista de El hijo de Saul (Lázsló Nemes, 2015)- en la piel de Jesús y en el reparto destacan nombres como Matthias Schoenaerts, Ben Kingsley, Joseph Fiennes o Mark Rylance, que ha confirmado que interpreta cuatro versiones distintas de Satán. Aunque con Malick nunca se sabe: ya se ha cargado a varias estrellas del montaje final de sus películas.

El viaje de ácido de Mel Gibson

Todos conocemos el poder de adivinación de Los Simpson, pero fue Padre de familia quien anticipó la producción de la segunda parte de La Pasión de Cristo, imaginándola como una violenta buddy movie de acción y venganza en la que el Mesías está acompañado por Chris Tucker.

No parece que vayan a ir por ahí los tiros, en función de las palabras del director Mel Gibson en conversación con el canal de Youtube Outstandig Screenplays el pasado julio. "No se puede hacer a la ligera y rápidamente”, explicaba el protagonista de Arma Letal, que ha tardado 20 años en levantar esta secuela. “Tienes que considerar realmente qué es lo que necesitas mostrar para ser conmovedor. No puede ser lineal. Tienes que tener muchas cosas para yuxtaponer unas con otras, incluso de diferentes períodos de tiempo, para ilustrar lo que algo significa de una manera más completa".

En cualquier caso, ni siquiera el propio Gibson parece tener clara la narrativa de la película. "Tengo dos guiones, y uno de ellos está muy estructurado, más o menos lo que cabría esperar. El otro es como un viaje de ácido porque vas a entrar en otros reinos. Quiero decir, estás en el infierno, y estás viendo caer a los ángeles”.

Según el portal IMDB, la película lleva por nombre The Passion of the Christ: Resurrection - Chapter I -lo que invita a pensar en que habrá un Chapter II- y se encuentra en producción, aunque el inicio del rodaje debería ser inminente. Jim Cavizel volverá a ponerse en la piel del Salvador, mientras que Maia Morgenstern repite como María y Francesco de Vito, como Pedro.

Martin Scorsese y la vida de Jesús

Tras estrenar en el Festival de Cannes Los asesinos de la luna (2023), Martin Scorsese (Nueva York, 1942) realizó un viaje por Italia con una parada en el Vaticano, en donde se reunió con el Papa Francisco, impartió una conferencia sobre la estética de la imaginación católica y anunció que iba a rodar una nueva película sobre Jesucristo, personaje al que ya abordó en La última tentación de Cristo.

"He respondido a la petición del papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo un guion para una película sobre Jesucristo", anunciaba Scorsese, de acuerdo con lo publicado en distintos medios locales. "Y estoy a punto de empezar a trabajar en ella".

La película parte del libro A Life of Jesus, del escritor japonés Shūsaku Endō, autor a su vez de Silencio, novela sobre dos jesuitas en el Japón feudal que ya adaptó al cine Scorsese en 2016. En una entrevista en Los Angeles Times, el cineasta afirmaba que la película se ambientará principalmente en la actualidad y que tendrá una duración aproximada de 80 minutos, mucho menos que algunos de sus filmes recientes como El irlandés o Los asesinos de la luna, por encima ambas de los 200 minutos.

"Estoy tratando de encontrar una nueva forma de hacerla más accesible y quitarle la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada", explicaba el director. “En este momento, todo el mundo está en pie de guerra con la palabra religión, porque ha fracasado de muchas maneras. Pero eso no significa necesariamente que el impulso inicial fuera erróneo”.

Willem Dafoe en 'La última tentación de Cristo'

Según Los Angeles Times, Scorsese ya terminó de escribir el guión de la película con el crítico y cineasta Kent Jones, quien hizo su debut en el largometraje con el drama independiente Diane (2018). El rodaje debería empezar a finales de año.

Además, recientemente se ha anunciado que Scorsese presentará, narrará y producirá The Saints (Los santos), una serie documental de ocho episodios, basada en la vida de santos cristianos que se emitirá en Fox Nation.

Cada episodio, de una hora de duración, se sumergirá en "las notables historias de ocho hombres y mujeres que arriesgaron todo para encarnar el rasgo más noble y complejo de la humanidad: la fe".

Entre ellos están Juana de Arco, Francisco de Asís, Juan el Bautista, Thomas Becket, María Magdalena, Moisés el Negro, San Sebastián y Maximiliano Kolbe. El docudrama se estrenará en dos partes: los primeros cuatro episodios se lanzarán el domingo 16 de noviembre próximo y el último en mayo de 2025.