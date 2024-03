'How to Have Sex', Free Cinema de 'balconing' y borrachera

Mia McKenna-Bruce, en un momento de 'How to Have Sex'

Aunque Molly Manning Walker apunta a la Andrea Arnold de American Honey cuando se la cuestiona sobre las referencias que manejaba para How to Have Sex, su primer largometraje, no hubiera sido extraño que mencionara también al Harmony Korine de Spring Breakers (2012) o a una de las últimas perlas del cine británico independiente: Aftersun (2022), el celebrado debut de Charlotte Wells, que le brindó una nominación al Oscar al pujante Paul Mescal. Y es que la joven cineasta londinense se sirve aquí de la estética ketamínica, de un cierto interés polemista y del espíritu destroyer (obviamente, atenuado) de las protagonistas del filme del californiano Korine, mientras que del trabajo de la escocesa Wells adopta tanto el ambiente como un aire más reflexivo.