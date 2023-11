El Festival de Sevilla apuesta por grandes autores y cine andaluz

El Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) celebra dos décadas de existencia con una edición especial donde reunirá una selección de los mejores títulos producidos en el Viejo Continente durante este año.

La cita cinéfila, que tendrá lugar entre del 23 al 29 de noviembre, constará de seis secciones donde el audiovisual andaluz conversará de tú a tú tanto con la obra de directores consagrados como con la de nuevos talentos reconocidos con premios en festivales internacionales. La selección conformará un tapiz de la actualidad cinematográfica europea en géneros, enfoques y temáticas.

“El Festival de Cine Europeo de Sevilla es uno de los más relevantes de España y a lo largo de estos 20 años ha creado un nexo muy especial con la ciudad”, ha declarado el coordinador general del SEFF, Manuel Cristóbal.

Los programas más numerosos serán la Sección Oficial y Panorama Andaluz, con 22 y 17 propuestas, cada una. Las secciones EFA, donde se concentran las producciones nominadas a los Premios del Cine Europeo, y Nuevas Olas, destinada a mostrar trabajos que asumen desde su planteamiento una búsqueda formal singular, serán más breves, pero confeccionadas con idéntica rigurosidad y cuidado curatorial.

Completan la programación los apartados Cine en familia, que permitirá iniciar a niños y adolescentes en el séptimo arte, y Clásicos restaurados, que brindará al público la posibilidad de visionar en pantalla grande la mejor versión de una selección de clásicos.

Una sección oficial y en mayúsculas

La sección oficial del SEFF está engrosada por nombres en mayúsculas del cine europeo, como Michel Gondry, que presenta la comedia El libro de las soluciones; Wim Wenders, autor del documental Anselm; Catherine Breillat, que en El verano pasado afronta el remake del drama danés Reina de corazones (May el-Toukhy, 2020), y el drama migratorio de Matteo Garrone, Yo, Capitán, la odisea contemporánea de dos jóvenes senegaleses a través de los peligros del desierto, el mar y los centros de detención en Libia.

La película, galardonada con el León de Plata a la mejor dirección en la Mostra de Venecia, es la candidata de Italia a los Óscar. El vietnamita Trần Anh Hùng fue igualmente laureado con el premio a la mejor dirección, pero en la última edición de Cannes por A fuego lento, seleccionada a los Óscar por Francia. Como el drama histórico del danés Nikolaj Arcel La tierra prometida, representante de su país para los premios de la Academia.

Antes de su exhibición en Sevilla, las películas de Léa Fehner, Timm Kröger y Selman Nacar también tuvieron su puesta de largo en festivales internacionales. La francesa compitió en Panorama de la Berlinale con su drama médico Matronas; y el alemán y el turco participaron en la Mostra de Venecia, con sendos thriller. El primero, La teoría del todo, de aliento clásico, sobre el multiverso, y el segundo, Hesitation Wound, judicial.

Les acompañan otros cineastas ilustres del circuito de festivales, caso del argentino Lisandro Alonso, que se adentra en géneros inéditos en su filmografía como el wéstern y el drama policial en Eureka; la alemana Angela Schanelec, galardonada con el Oso de Plata al mejor guión, por su revisitación del mito de Edipo en Música; el belga Joachim Lafosse, abonado a la mirada incómoda, esta vez con un drama sobre la pedofilia en el seno familiar, Un silencio; y la austríaca Jessica Hausner, que propone una sátira distópica sobre la alimentación y su restricción en Club Zero.

'Eureka', de Lisandro Alonso

Su compatriota Patrick Chiha coincide con el francés Bertrand Bonello en adaptar La bestia en la jungla, de Henry James. El primero, en La bête dans la jungle, con una visión colorista y musical filtrada a través de distintos momentos en un club nocturno a lo largo de 25 años; el segundo, con La bête, incidiendo en los conflictos éticos y filosóficos contemporáneos punteados a través de diversos tiempos históricos.

La programación se completa con varios estrenos. El debut en el largometraje de Federico Schmukler, Felipe, será mundial. El de la producción andaluza Animal/Humano, del cineasta italiano Alessandro Pugno, donde se narran distintas etapas de la vida de un niño que quiere ser torero y un novillo manso, será europeo. Mientras que la óperas primas del marroquí Kamal Lazraq, Las jaurías, Premio del Jurado en la sección Una cierta mirada del pasado Festival de Cannes, y la belga Veerle Baetensla, Het Smelt, tendrán en Sevilla sus puestas de largo en España.

Los españoles Víctor Iriarte y Javier Macipe también visitarán el SEFF con sus primeras películas. El bilbaíno, tras alzarse con el premio a la mejor dirección en el Festival Cinespaña de Toulouse con Sobre todo de noche, y el zaragozano con su personalísimo biopic sobre el músico Mauricio Aznar, La estrella azul.

En su retrato del líder del grupo de rock Más Birras, Macipe ha contado con un amplio equipo andaluz, fruto de su beca de formación en la Fundación Antonio Gala. Del mismo modo que Pablo Berger ha contado como director de arte para su debut en la animación, Robot Dreams, con el sevillano José Luis Agreda. Esta carta de amor a Nueva York protagonizada por un perro y un robot ha sido reconocida con el Premio Contracampo en el Festival de Annecy y competirá en los Premios del Cine Europeo.

Panorámica de la creación andaluza

La sección Panorama andaluz se mantiene como uno de los ejes fundamentales de la programación del festival. Entre los títulos más relevantes de este año se encuentran Sueños y pan, una actualización del cine quinqui pasada por el tamiz de la nouvelle vague a cargo del cineasta de Baena Luis (Soto) Muñoz; y la coproducción búlgara Liuben, en la que Venci Kostov acompaña el angustioso regreso de un migrante búlgaro a su país por el fallecimiento de su abuelo.

El SEFF arropará el debut como documentalistas del periodista Javi Barón, que realiza en Feudo un vibrante retrato del pueblo malagueño Villanueva de Cauche a través de los deseos vitales y aspiraciones de sus vecinos. Completan las películas adscritas al género documental, Caleta Palace, de José Antonio Hergueta; La Singla, de Paloma Zapata; Aníbal. El arquitecto de Sevilla, de Paco Ortiz; La gazela del estrecho, de José Luis Tirado; Jesucristo flamenco, de Francisco Javier Gutiérrez, y Sembrando sueños, de Alfonso Sánchez.

Panorama andaluz también incorpora dos propuestas de género, el thriller rural con elementos de terror La espera, de F. Javier Gutiérrez, y Una noche con Adela, donde Hugo Ruiz despuntó en la sección Midnight del último Festival de Tribeca con el detalle de una venganza brutal.

'La espera', de F. J. Gutiérrez

La antología de largometrajes contará también con la proyección de Amanece, de Juan Francisco Viruega, que formó parte del Festival de San Sebastián; Mamacruz, de Patricia Ortega, presente en Sundance; Riqueni, de Paco Bech; Break Nation, de David Pareja; Las bestias del romero, de Manuel Correa, y Nana, de Castro Lorenzo. Por último, un guiño al propio SEFF. El cineasta Bernabé Bulnes ambienta Fueron los días durante la celebración del festival.

Oleaje de nuevo cine

Los directores programados en la sección Nuevas Olas afrontan sus historias desde el riesgo y la experimentación para encontrar un estilo cinematográfico genuino. Tal es el caso del español Pedro Aguilera, quien en Splendid Hotel narra las vicisitudes del poeta Arthur Rimbaud en África como traficante de armas a través de una absoluta libertad narrativa y estilística. O de Virginia García del Pino, que en La estafa del amor parte del caso de un hombre acusado de timar a mujeres después de seducirlas para debatir sobre el afecto con especialistas y particulares.

El debut en el largometraje del italiano Giacomo Abbruzzese, Disco Boy, es un viaje visual y sonoro inmersivo, mientras que Samsara, del vigués Lois Patiño, aspira a convertir el cine en un espacio de meditación colectiva. Por su parte, el belga Bas Devos se reitera en su capacidad para rescatar la belleza en paisajes urbanos en Aquí, premio a la mejor película en la sección Encuentros de la Berlinale.

'Disco Boy'

En la selección de Nuevas olas también encontramos miradas frescas de cineastas que se enfrentan a su primera o a su segunda película desde la urgencia de crear y el arraigo a nuestro presente. Tal es el caso de las andaluzas Gisèle Royo y Julia de Castro, que en su ópera prima, On the Go, Mención especial en la sección Cineasti del Presente del Festival de Locarno, abren el debate sobre la maternidad con formato de road movie. Pero si alguien conoce la premura, ese es el fotógrafo, fotoperiodista, corresponsal de guerra y novelista ucraniano Mstyslav Chernov, que en su documental 20 días en Mariupol, retrata bajo las balas el asedio ruso a la ciudad ucraniana. La película es la precandidata de su país a los Óscar.

Nominadas a los Premios del Cine Europeo

La sección EFA incluye, como sus siglas indica, un destilado de las películas nominadas este año a los Premios del Cine Europeo. Entre sus ocho propuestas destacan varias ya destacadas en el palmarés de los principales festivales de cine de clase A.

Entre ellos, la Palma de Oro y el Premio del Jurado en esta última edición de Cannes: la francesa Anatomía de una caída, de Justine Triet, y la finlandesa Fallen Leaves, del veterano Aki Kaurismäki; el Oso de Oro de la Berlinale, Sur l'Adamant, del documentalista francés Nicolas Philibert; El cielo rojo, de Christian Petzold, Gran Premio del Jurado en la Berlinale; y la ópera prima de la británica Molly Manning Walker, How to Have Sex, galardonada como mejor película en la sección Una cierta mirada en Cannes.

La sección se completa con La quimera, cuarto largometraje de una de las voces autorales más destacadas del nuevo cine europeo, Alice Rohrwacher; el cortometraje Aqueronte, del sevillano Manuel Muñoz Rivas, ganador del Premio KNF del Círculo de Periodistas Cinematográficos Holandeses en el Festival de Rotterdam; y las apuestas para los Oscar de Alemania y Lituania, La sala de profesores, de Ilke Çatak, y Slow, por la que Marija Kavtaradze fue reconocida con el premio a la mejor directora en la sección World Cinema en Sundance.

Al rescate de los clásicos: Víctor Erice y Florián Rey

Este año marca la vuelta a la gran pantalla de un director contemporáneo imprescindible, Víctor Erice. El estreno de su cuarta película, Cerrar los ojos, ha supuesto un acontecimiento para la comunidad de aficionados al séptimo arte, y en Sevilla se va a complementar con una retrospectiva de toda su carrera. La audiencia podrá revisar o maravillarse por vez primera con su ópera prima, considerada hoy obra maestra, El espíritu de la colmena. La cinta, Concha de Oro en San Sebastián en 1973, celebra este año, precisamente, su 50 aniversario.

La sección Clásicos restaurados enriquece la oferta cinéfila del SEFF, rescatando del olvido, entre otras joyas fílmicas, la adaptación de la zarzuela Gigantes y cabezudos por parte de Florián Rey, en 1925. Fruto de la colaboración con la Filmoteca de Andalucía esta selección se completará con títulos que forman parte del patrimonio audiovisual andaluz.

