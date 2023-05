"Que la Fuerza te acompañe" en el Día de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

El Día de Star Wars o Día Mundial de La Guerra de las Galaxias que se celebra cada 4 de mayo se convirtió en oficial en 2011. El origen de esta efeméride nada tiene que ver con un aniversario de la saga o un día especial para George Lucas, creador de la saga. En cambio, fue escogido por la mítica frase May the Force be with you (Que la fuerza te acompañe, en su versión para España) cuya pronunciación resulta similar a May the forth (4 de mayo en inglés).

Las películas relacionadas con la Guerra de las Galaxias son las más seguidas en todo el mundo en toda la historia del cine. Una saga con una enorme legión de fans y conocedores de la trama más famosa de la ciencia ficción y que no entiende de raza, idiomas ni origen. En este 4 de mayo, multitud de fans celebrarán a su manera este día a través de multitud de eventos.

Esta fecha es relativamente reciente, pues se convirtió en oficial en 2011, en el Festival de Toronto Underground Cinema. A partir de aquel año, el 4 de mayo pasó a ser oficialmente el Star Wars Day, incluso para Lucasfilm, la productora de las películas.

¿Cuál es el origen del Día de Star Wars?

No mucha gente sabe que todo comenzó el 4 de mayo de 1979, cuando el diario London Evening News abrió su edición con un inesperado juego de palabras para informar del nombramiento de Margaret Tatcher como primera ministra británica: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations". El artículo aseguraba que los miembros del Partido Conservador felicitaron también con esa fórmula a la conocida como Dama de Hierro: "Que la fuerza te acompañe".

La nueva frase, sin embargo, no se popularizó hasta varios años después, cuando en 2011 el festival Toronto Underground Cinema se celebraba en pleno 4 de mayo mientras las empresas aprovechaban para ofrecer descuentos especiales en todos sus productos de Star Wars. Entonces, los fans de Star Wars hicieron suya esta fecha: cada 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars.

Cómo celebrar el Día de Star Wars

Así, el 4 de mayo se ha convertido en un día muy especial para los seguidores de Star Wars, que lo suelen celebrar disfrazándose de personajes míticos de la saga, haciendo un maratón de películas o jugando a videojuegos relacionados con la Guerra de las Galaxias.

También podemos encontrar tiendas y marcas que apuestan por ofertas especiales, eslóganes en publicidad y un largo etcétera de guiños a Star Wars.

Memes que celebran el Día de la Guerra de las Galaxias

#BuenosDias #Madrid. Ya sea en la capital, en #Tattoine o en cualquier ciudad: motero utiliza siempre la ropa adecuada, pantalones, chaqueta, guantes y sobre todo no te quites el casco... #EsteEsElCamino.

Feliz día de #StarWars">#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/4rnb07meDO — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) May 4, 2023

