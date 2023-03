Joana Biarnés, la fotógrafa que sacó la moda a las calles de Madrid (ante el asombro de la gente)

Algunos rostros conocidos como los de Carmen Sevilla, Massiel, Marisol, Karina, Carmen Cervera o Pilar Bardem sugieren cercanía. Imágenes de desfiles de diseñadores como Paco Rabanne, Mary Quant, Asunción Bastida o Carmen Mir confirman la sensación de empatía. Madrid / Moda a pie de calle reúne en la Sala Canal de Isabel II una selección de fotografías de moda que Joana Biarnés (Terrassa, 1935 - 2018) hizo entre 1962 y 1972 en la capital.

No hubo nada que escapara a su objetivo: fue la primera mujer fotoperiodista española, no se amilanó a la hora de cubrir un partido de fútbol en el que le gritaban que se fuera a fregar, retrató las riadas del Vallés de 1962 no sin valentía y dedicó su mirada cómplice, cercana y pícara al mundo de la moda. “La peculiaridad de Biarnés es cómo lleva la mirada de tú a tú, sin superioridad”, advierte Josep Casamartina, comisario de la muestra que se podrá ver hasta el próximo 23 de julio. Si bien en ocasiones “el fotógrafo de moda tiende a tener una mirada superior hacia la modelo y esta se convierte en objeto, Biarnés las trata como a sí misma”.

Este respeto y esta sensibilidad fueron algunos de los sellos más característicos de su trabajo. Todo lo retrató con el mismo ímpetu documental, con la misma mirada de fotoperiodista que busca contar una realidad y no inventarse una historia. En los años 60 fue una de las fotógrafas más reconocidas de nuestro país quizá porque, como ella misma contaba en una entrevista de 2017, su mirada transmitía "una pincelada de emoción que los hombres no tenían".

Modelos con los shorts de moda. Editorial realizado a las afueras de Madrid. 1971. © Joana Biarnés/ Photographic Social Vision

Primeros pasos en la moda

Su incursión en la moda empezó en 1959, cuando Pilar de Abia le propuso colaborar en la revista La Moda de España. No tardó en destacar y, en paralelo, modistas como Asunción Bastida, Vargas Ochagavía y Lino le empezaron a encargar reportajes. “De esta forma se convirtió en la cronista regular y sistemática de la evolución radical que se produjo en la indumentaria entre los años sesenta y principios de los setenta, del clasicismo de la alta costura a la informalidad del pret-à-porter”, señala Casamartina.

Reportaje de publicidad para el diario 'Pueblo', Madrid, h. 1966 © Joana Biarnés/ Photographic Social Vision

Joana Biarnés fotografiaba con frescura, sin afectación, sin fastuosidad y sin extravagancias, lo que la llevó a conectar de manera inmediata con el público. En 1963 Emilio Romero, director del diario Pueblo, la contrata para realizar reportajes sobre sociedad y deportes. Poco después, y junto a la periodista Rosana Ferrero, Biarnés consigue una página semanal de moda en el suplemento de los miércoles. Con total libertad, era ella quien escogía los estilismos, las localizaciones y las modelos, a las que sacó a las calles de barrios madrileños como el Rastro, Salamanca o Chamberí. Sin duda, en la época era una provocación, como también lo era retratar la reacción de los hombres y mujeres que pasaban por allí.

La moda empática de Biarnés

Más de un centenar de imágenes demuestran la cercanía con la que Biarnés trataba a sus fotografiados. Conocida por el reportaje que hizo de los Beatles (se coló en su habitación de hotel, donde estuvo tres horas), retrató a grandes figuras del mundo del arte, el cine y la política como Dalí, Orson Welles y Jackie Kennedy.

También se puso frente a Pilar Bardem en sus años de maniquí y retrató a Carmen Cervera en la prueba de vestido para su boda con el actor Lex Barker. También vemos desfilar por la exposición a Laura Valenzuela, Paloma Cela, Lourdes Albert, Alicia Borrás, Marisol, Karina o Massiel, a quien propuso escoger un vestido de André Courrèges para la edición de Eurovisión de 1968 en la que resultó ganadora con La, la la.

Karina en la casa de costura de Antonio Nieto con el vestido del Festival de Eurovisión, Madrid, 1971 © Joana Biarnés/ Photographic Social Vision. A la derecha, el vestido en la exposición

De hecho, la exposición arranca con una selección de vestidos de Asunción Bastida, Carmen Mir, Paco Rabanne, Elio Berhanyer, Mary Quant o Antonio Nieto, del que vemos el vestido de novia que confeccionó para la fotógrafa o el que Karina llevó a Eurovisión en 1971. El recorrido arranca con la consolidación del pret-à-porter, un momento en el que las boutiques evolucionan hacia una indumentaria más formal y continúa a finales de los años 60, cuando la moda londinense, con Mary Quant y sus minifaldas a la cabeza, irrumpe en Europa.

Joana Biarnés en la década de los 70

La exposición avanza mostrando cómo en Barcelona abrió la boutique francesa Renoma, cuya apertura en la calle Tuset hizo que empezara a llamarse Tuset Street. Tuvo tanto éxito que “se rodó una película con Sara Montiel y Teresa Gimpera y el glamour recaló en Madrid, donde hicieron una versión más castiza en la calle Don Ramón de la Cruz a la que llamaron Moncho Street”, recuerda Casamartina.

Joana Biarnés tuvo un espíritu inquieto y convenció a Mary Quant de sacar a varias modelos a las calles de Londres para un reportaje para Pueblo que terminó, un año después, “con un desfile de su nueva colección en la embajada inglesa de Madrid”. La muestra acaba en Baleares con la llegada de la moda Adlib, influenciada por el movimiento hippy que marcó el final de una época y el inicio de otra.

Vista de la exposición en la Sala Canal de Isabel II

¿Vivir de un montaje?

No tardó en irrumpir el fenómeno de los paparazzi, con unos ideales con los que Joana Biarnés no comulgaba. "¿Voy a vivir de una mentira o de un montaje? Ahí dije que me iba y me fui. Al día siguiente vendí todas mis cámaras”, contaba Biarnés. Entonces, se trasladó a Ibiza, abrió un restaurante y dejó la fotografía.

Años más tarde, con la recuperación de su archivo, la propia Joana Biarnés lanzó una petición a Silvia Omedes, directora de la Fundación Photographic Social Vision. “Niñas, miraos bien mi archivo de moda. Creo que de ahí saldría una bonita exposición”. Josep Casamartina recogió el guante y buceó entre los más de 25.000 negativos que muestran la evolución de la moda y de la sociedad en una época de grandes cambios. Sin duda, Joana Biarnés supo captar la esencia de su tiempo.

