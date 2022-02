El Mediterráneo será el tema central de ARCO 2023

La 42.ª edición de ARCOmadrid se celebrará del 22 al 26 de febrero de 2023 con el mediterráneo como proyecto central, según ha indicado la organización en un comunicado.

El programa Mediterráneo: un mar redondo, comisariado por Marina Fokidis, y con la asesoría de Bouchra Khalili e Hila Peleg, girará en torno a las escenas artísticas de los países que lo rodean, desde el sur al norte y de costa a costa.

A la selección de galerías se unirá un foro centrado en la investigación de la cultura común de los países del Mediterráneo, que tendrá lugar el viernes y sábado de la feria, en el que coleccionistas, comisarios, así como teóricos, escritores y músicos generarán un contexto conceptual que acompañará a galerías y artistas.

Junto a este programa, ARCOmadrid 2023 mantendrá los habituales programas de ediciones anteriores. De esta manera, los contenidos artísticos de la feria se completarán con el eje principal de la feria, el Programa General, formado por galerías seleccionadas por el Comité Organizador, a los que se sumarán las secciones comisariadas.

Marina Fokidis es comisaria, escritora, académica y promotora de instituciones que vive en Atenas, Grecia. "Su metodología de desafiar la economía monetaria prevalente con una economía del amor, aprovecha el poder de la amistad transcultural a la vez que enfatiza la sensibilidad hacia lugares concretos y el poder de compartir", explican los organizadores de ARCO.

En 2010 fundó el espacio independiente Kunsthalle Athena para reflexionar sobre el “papel social de las instituciones de arte en el siglo XXI” y, en 2012, fundó la revista South as a State of Mind, una publicación bianual sobre arte y cultura que crea diálogos inesperados entre distintos vecindarios, ciudades, regiones y enfoques.

En 2014, el director artístico de documenta 14, Adam Szymczyk, la invitó a formar parte del equipo de trabajo principal. En la actualidad, es comisaria del programa público de la Academia de Verano Internacional para las Bellas Artes de Salzburgo. En 2020 fue comisaria en el EADJ (Motor para la Democracia del Arte y la Justicia), Universidad de Valderbilt, del programa anual Living in Common in the Precarious Souths, por el cual recibió un premio a la excelencia de la Asociación de Comisarios de Museos de Arte en EEUU.

En 2001, fue una de las comisarias de la primera Bienal de Tirana. En 2003 fue encargada y comisaria del Pabellón de Grecia de la 50.ª Bienal de Venecia. En 2011 comisarió la 3.ª Bienal de Tesalónica (A Rock and a Hard Place). Entre 2013 y 2014 fue comisaria de exposiciones y del programa público y también inició la residencia de comisarios para la Schwarz Foundation -Art Space Pythagorion en Samos, Grecia.

Bouchra Khalili es una artista, educadora y activista cultural interdisciplinar nacida en Marruecos que trabaja con vídeo, película, instalaciones, fotografía, grabado y proyectos editoriales. En las últimas dos décadas ha desarrollado prácticas colaborativas con trabajadores indocumentados y comunidades de origen inmigrante en el hemisferio norte sobre temas relacionados con el continuismo imperial y colonial y las políticas de la memoria de la lucha anticolonial y la solidaridad internacional.

Su trabajo cuestiona temas como la autorrepresentación, la visibilidad pública y "las estrategias de resistencia de sujetos que la nación-estado vuelve invisibles". En su práctica articula narraciones en primera persona que se sitúan en la intersección entre la microhistoria y la memoria colectiva de las historias suprimidas.

La obra de Khalili se ha expuesto en numerosas muestras individuales en todo el mundo, por ejemplo y recientemente en el Bildmuseet, Umeå (Suecia, 2021-2022); el Museum of Fine Arts, Boston (2019), el Museum Folkwang, Essen; el Jeu de Paume, París; el MAXXI Museum, Roma; el Vienna Secession (2018); el CAAC, Sevilla (2017); el MoMA, New York (2016); el Palais de Tokyo, París (2015); la DAAD galerie, Berlín (2013) entre otros.

Ha participado en grandes exposiciones colectivas como Documenta 14 Atenas, Cassel; Triennale di Milano; Bienal de Asia, Taipei (2017); 6ª Bienal de Marruecos (2016); 8.ª Bienal de Gotenborg (2015); 55.ª Bienal de Venecia; 5.ª Bienal de Moscú (2013); 18.ª Bienal de Sídney (2012); 10.ª Bienal de Sharjah (2011).

Por su parte, Hila Peleg trabaja como comisaria de arte en la Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlín. Con anterioridad, fue comisaria de documenta 14 en Atenas y Kassel (2017), de la 10ª Bienal de Shanghái (2014) y de Manifesta 7 en Trentino-Alto Adige/Südtirol (2008). En 2010 fundó el evento bianual Berlin Documentary Forum, dedicado a la producción y la presentación de prácticas documentales contemporáneas e históricas en un contexto interdisciplinar. Fue la directora artística del Berlin Documentary Forum hasta 2014. Más recientemente, Peleg fue comisaria invitada en el Centro Pompidou, París (2018) y en el Centro Canadiense de Arquitectura, Montreal (2019). Es la editora de los libros Documentary Across Disciplines (2016, MIT Press), CP138: Gordon Matta-Clark (2020, Walther König), Alanis Obomsawin: Lifework (2022, PRESTEL) y Feminist Wolrdmaking and the Moving Image (2022, MIT Press). Su proyecto actual The Children Have to Hear Another Story: Alanis Obomsawin se puede ver en HKW, Berlín hasta abril de 2022, y viajará al Museum of the University of Toronto y la Art Gallery de Vancouver en 2023.

