El viaje de Alcaraz y Djokovic a Arabia Saudí, en peligro: los ataques terroristas ponen en jaque el Six Kings Slam

El reciente bombardeo con misiles reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que se ha saldado con la trágica muerte de tres ciudadanos saudíes y múltiples daños estructurales, ha puesto en jaque el calendario más próximo del circuito del tenis mundial.

El impacto de dos misiles balísticos en el principal aeródromo de la capital saudí ha hecho saltar todas las alarmas de seguridad en el golfo Pérsico. Apenas a 12 días de que el torneo dé comienzo el miércoles 21 de octubre, la viabilidad y la protección de los tenistas participantes han quedado seriamente en entredicho.

El macroevento de exhibición, programado para disputarse del miércoles 21 al sábado 24 de octubre de 2026, tenía todo listo para convertirse en el epicentro del tenis en este tramo final de la temporada.

BREAKING: Visuals show a direct Ansarullah impact on an aircraft at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. https://t.co/I4NVQ6aOAe — Open Source Intel (@Osint613) October 8, 2026

Con un cartel estelar encabezado por figuras de la talla de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, quienes esperan directamente en la ronda de semifinales, el torneo prometía un espectáculo de primer nivel televisado globalmente a través de Netflix.

A ellos se suman otras grandes raquetas del circuito como Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y el joven Learner Tien, sustituto del lesionado Jannik Sinner. Sin embargo, la irrupción directa de la geopolítica y el terrorismo en la capital saudí obliga a abrir un severo debate sobre si es seguro el desplazamiento de los jugadores.

El ataque al aeropuerto no es un incidente menor. Las esquirlas de los proyectiles interceptados afectaron a zonas urbanas e instalaciones médicas, mientras que las operaciones del propio aeródromo comercial sufrieron desvíos masivos y cancelaciones por temor a nuevas ofensivas.

Cartel del Six Kings Slam. SIX KINGS SLAM

Al ser una agresión directa al principal punto de entrada a la ciudad, la logística de seguridad que rodea a las estrellas del tenis se vuelve extremadamente compleja.

Arabia Saudí ha invertido miles de millones de dólares en los últimos años para lavar su imagen internacional a través del deporte y erigirse como un territorio seguro para eventos de gran calibre, pero este ataque vulnera esa sensación de control.

El gran atractivo del Six Kings Slam reside también en su vertiente económica. Con una bolsa que asegura 1,5 millones de dólares solo por participar y un premio astronómico de 6 millones de dólares para el ganador -el cheque más cuantioso en la historia de este deporte-, la cita es un caramelo financiero irrenunciable en condiciones normales.

No obstante, el miedo y la integridad física de las delegaciones pesan ahora más que los petrodólares. En el pasado, otros eventos deportivos en la región han lidiado con tensiones fronterizas, pero la cercanía temporal y la gravedad de las víctimas mortales sitúan a los equipos de Alcaraz y Djokovic en una posición de máxima cautela.

A tan solo 12 días de que se mueva la primera pelota en el ANB Arena de Riad, la organización del torneo y las autoridades locales se encuentran en una encrucijada. Deberán ofrecer garantías infalibles de protección para convencer a los tenistas de subir al avión.

Mientras los ministerios de asuntos exteriores evalúan las alertas de viaje a la región, el tenis aguarda conteniendo el aliento. El millonario imperio deportivo de Oriente Medio ha mostrado una fisura imprevista y, hoy por hoy, el viaje de los 'reyes' del tenis pende de un hilo.