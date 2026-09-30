El inesperado asalto de Zverev al trono del tenis: un espacio reservado durante 4 años y el vacío que dejan Alcaraz y Sinner

Parecía que nunca iba a llegar el momento de Alexander Zverev, pero este 2026 le ha abierto las puertas del cielo del tenis de par en par. La vida siempre ofrece oportunidades, y a sus 29 años el germano está sin duda en el mejor momento de su carrera deportiva.

Quizás el destino le ha devuelto a Zverev todo aquello que le ha ido negando durante tanto tiempo. Con una fama de 'perdedor' labrada durante muchos torneos, las lesiones de Alcaraz y Sinner que les han apartado de la cancha en los momentos clave le allanaron el camino a 'Sasha' en Roland Garros y el US Open.

De ver casi imposible ganar un Grand Slam, a adjudicarse dos en la misma temporada y ser el mejor tenista del año natural. Ahora está mejor que nunca, se siente imbatible, importante, y por eso se permite el lujo de apuntar al número 1.

Zverev ejecuta un revés en la Laver Cup. REUTERS

No lo esconde. Ya es un objetivo real y abierto confesado por él mismo. En la previa del torneo de Pekín dijo que pasar a ocupar el trono de la ATP "es un objetivo".

Lo quiere cuanto antes, y su ascenso al número 1 podría llegar incluso en esta misma gira asiática. Este jueves arranca su andadura en el ATP500 de Pekín ante Cameron Norrie, y si consigue ganar aquí y en el Masters 1.000 de Shanghái poco después podría aprovecharse de la ausencia de Sinner para dar el vuelco al ranking.

Cuatro años de dominio irrompible

Hace ya tiempo que ser el número 1 del mundo está reservado a tres elegidos. Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Entre ellos tres han copado el trono del tenis mundial desde septiembre de 2022.

El serbio, el español y el italiano se han alternado en lo más alto del ranking, y su dominio ha sido tan claro que nadie ha sido capaz de romper esa burbuja en los últimos tiempos.

El último valiente que osó desafiar este poder establecido fue Daniil Medvedev. El ruso fue número 1 hasta el 11 de septiembre de 2022, pero ahora está lejos de llegar a la cima.

Le destronó por entonces Carlos Alcaraz. El murciano estrenó su palmarés de Grand Slams en el US Open y tras derrotar a Casper Ruud en la final se aupó a lo más alto del listado por primera vez en su vida. Era una carrera deportiva que comenzaba a mostrarse ante el planeta entero, un tenista emergente que desde entonces no ha hecho más que crecer.

Zverev tuvo la mala suerte de toparse con una generación saliente como la de Djokovic y Nadal que siempre le tapó, y con una emergente encabezada por Sinner y Alcaraz que le ha mantenido a la sombra durante mucho tiempo.

Por eso nada invitaba a pensar que se le abriría semejante oportunidad en este 2026. Sin embargo, los astros se alinearon para allanarle el camino en dos momentos muy determinados, en dos grandes instantes de la temporada.

Carlos Alcaraz faltó a Roland Garros. No así Jannik Sinner, pero el italiano se encontró con unos problemas físicos absolutamente inesperados en segunda ronda ante Cerundolo. Sin ninguno de los dos en liza, Zverev aprovechó la oportunidad para desterrar su mala fortuna y adjudicarse su primer grande.

Algo similar sucedió en el US Open. Las lesiones apartaron a Sinner y a Alcaraz del cuadro final, y Zverev no falló como el mejor favorito de los mortales.

Las cuentas para el número 1

Ahora Alexander Zverev está desbocado. Cuesta abajo y sin frenos, su confianza está más alta que nunca y su tenis, que siempre ha sido muy bueno, está a un nivel excelso.

Por eso el objetivo del número 1 es real. Y también, por supuesto, porque los números cuadran. Este tramo final de temporada le brinda una oportunidad inmejorable al alemán para auparse a lo más alto del ranking mundial por primera vez en su vida.

Jannik Sinner sigue siendo el número 1 pese a su temporada irregular. Aventaja en 1.370 puntos a Alexander Zverev, segundo ahora mismo en el ranking, pero la distancia no es ni mucho menos suficiente como para pensar en que esto no pueda cambiar.

Zverev golpea en la red. REUTERS

El italiano sigue arrastrando problemas en su rodilla y no se sabe muy bien cuándo va a volver. Tampoco en qué condiciones. Eso es un serio problema para él de cara al ranking, porque el año pasado firmó un gran final de temporada en el que ganó en Pekín, Viena, París y llegó a la final de las ATP Finals

Sinner defiende título en Pekín, Viena, Masters 1.000 Paris y las ATP Finals. Muchísimos puntos en juego y un horizonte demasiado incierto ante un rival que puede sumar mucho y que viene enrachado.

Alexander Zverev, en el suelo. REUTERS

Si Sinner no vuelve a jugar antes de Shanghái, Alexander Zverev dependería de sí mismo para ser número 1 del mundo dentro de unos pocos días. Para ello tendría que ganar el ATP500 de Pekín y posteriormente en Shanghái, algo que le motiva especialmente.

En caso de que esto no sucediera, tendría más oportunidades más adelante después de la gira asiática, especialmente en el Masters 1.000 de París que queda en este tramo final de la temporada. El sueño de Alexander Zverev es más realista que nunca.