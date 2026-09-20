El equipo español venció por un claro 3-0 al conjunto chileno y peleará por el título en Bolonia entre el 24 y el 29 de noviembre.

Jaume Munar y Pedro Martínez certifican en dobles el triunfo de España sobre Chile y el pase a la fase final de la Copa Davis

El equipo español de Copa Davis selló este domingo su clasificación para la fase final de la competición que se disputará en Bolonia (Italia) al firmar un 0-3 ante Chile. El triunfo definitivo de la pareja formada por Jaume Munar y Pedro Martínez sobre los locales Alejandro Tabilo y Tomás Barrios certificó el pase de España por la vía rápida en esta eliminatoria.

La pareja española se impuso por 6-0 y 6-3, ganando 11 juegos de forma consecutiva en la pista central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de la capital chilena, en poco más de una hora.

Jaume Munar y Pedro Martínez encaminaron su triunfo desde el primer set, que ganaron sin atenuantes por 6-0 ante una pareja chilena formada por Alejandro Tabilo y Tomás Barrios que tuvo pocas opciones de responder y que no ganaron su primer juego hasta el segundo set.

De Madrid a Bolonia 🇪🇸✈️🇮🇹



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Los chilenos rompieron el saque a sus rivales en el séptimo juego de la segunda manga y la dupla española mostró problemas para cerrar el partido, con muchos errores que ayudaron a los locales a poner el set 3-5.

En el noveno juego, Munar y Martínez hicieron valer su servicio para rubricar su triunfo.

España llegó al partido de dobles con ventaja de 0-2 en la eliminatoria después de los triunfos conseguidos en los partidos individuales por parte de Daniel Mérida y Rafael Jódar el sábado.

Jódar, número 14 del 'ranking' mundial, se impuso por 6-0 y 6-2 a Cristian Garín en un choque que no tuvo demasiada historia. Antes, Daniel Mérida había alzado el telón con una gran remontada (7-5, 3-6 y 3-6) ante Alejandro Tabilo.

Así, España estará en la fase final que disputarán ocho equipos del 24 al 28 de noviembre en el SuperTennis Arena de Bolonia. Este martes será el sorteo por el que se conocerá el cuadro final, y el equipo capitaneado por David Ferrer será además cabeza de serie.