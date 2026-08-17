Rafa Jódar lidera una lista de España sin Carlos Alcaraz para la Copa Davis en Chile

Rafa Jódar celebra un punto en su partido ante Kopriva. EFE EFE

Rafa Jódar será el gran referente de España en la eliminatoria de Copa Davis ante Chile, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre en Santiago.

El capitán español, David Ferrer, ha anunciado una convocatoria que también incluye a Dani Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez. El objetivo será alcanzar la fase final de Bolonia, en Italia.

España quedó exenta de jugar la primera ronda del torneo, mientras que Chile consiguió su billete tras derrotar por 4-0 a Serbia como local.

Ferrer espera una eliminatoria complicada ante un equipo chileno que cuenta con varios jugadores capaces de elevar su nivel cuando defienden a su país.

El capitán destacó especialmente a Alejandro Tabilo, situado entre los 40 mejores del mundo y protagonista de buenos resultados durante la temporada. Rival además, de Jódar en el Master de Cincinnati.

Jodar durante el partido contra Kopriva. EFE

También alertó sobre el peligro de Cristian Garín, Nicolás Jarry y Tomás Barrios, pese a que sus resultados durante este curso no hayan sido tan destacados.

"La Copa Davis tiene eso, cuando juegas por tu país hay jugadores que igual no llevan un buen año pero se crecen", explicó Ferrer en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis.

El técnico español también valoró el compromiso mostrado por los convocados, especialmente después de varias semanas de competición durante la gira estadounidense: "Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido todos los jugadores sabiendo que no va a ser una eliminatoria fácil".

Jódar afrontará en Santiago su estreno como jugador de la selección española en Copa Davis. El madrileño, undécimo del ranking ATP, además partirá como principal referencia del equipo.

Rafa Jódar, en el ATP de Washington. EFE

"Es un jugador que apuntaba maneras, pero está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar top 10", destacó Ferrer.

El tenista de 19 años afrontará el desafío con especial ilusión después de haber ejercido como 'sparring' del equipo español en Valencia hace dos temporadas. Él mismo recordó ese momento: "Tuve la oportunidad de estar con el equipo hace dos años, fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador".

Mérida también atraviesa un momento destacado. El jugador español, de 21 años y número 40 del mundo, se estrenará igualmente en una eliminatoria de Copa Davis: "El año está yendo muy bien. Es un sueño jugar la Copa Davis".

Landaluce, de 20 años, ya conoce la competición con España. El madrileño participó la pasada temporada en la eliminatoria disputada en Suiza, donde coincidió con Munar y Pedro Martínez.

Munar y Martínez fueron además protagonistas del recorrido de España hasta la final de la pasada edición. El equipo español alcanzó la final, aunque terminó perdiendo ante Italia, anfitriona del torneo.

Ahora, España buscará repetir presencia en la fase decisiva. Para ello deberá superar primero a Chile en una eliminatoria que se presenta como uno de los grandes retos del equipo de Ferrer.