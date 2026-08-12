Gianni Daniele, jefe médico de la Federación italiana: "Creo que Alcaraz atraviesa una depresión que no le devuelve la confianza"

Gianni Daniele, presidente de la Comisión Médica de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), ha causado polémica con sus comentarios acerca de la recuperación de Carlos Alcaraz.

El médico se refirió a la prolongada ausencia del tenista murciano por su lesión de muñeca y planteó, sin aportar información médica del entorno del jugador, una posible vertiente psicológica en su proceso.

Las manifestaciones fueron realizadas en una entrevista concedida al diario italiano La Repubblica, en un contexto de análisis sobre la situación de Alcaraz y Jannik Sinner antes del US Open.

Daniele no pertenece al equipo médico ni técnico del español, que continúa con su puesta a punto tras verse obligado a renunciar a varios torneos durante la temporada.

El responsable médico de la federación italiana comenzó señalando la ausencia de explicaciones detalladas sobre el problema físico del jugador de El Palmar.

"Nunca se ha sabido con precisión qué tipo de lesión sufrió en la muñeca", sostuvo. A partir de ahí, vinculó el tiempo de inactividad del español con rumores acerca de su estado mental. "Ahora está circulando el rumor de que estaría apareciendo una especie de debilidad mental", afirmó Daniele.

El médico añadió que una lesión larga puede afectar a la percepción y a la confianza de un deportista, aunque sus palabras han despertado un amplio rechazo precisamente por referirse a la salud mental de un jugador al que no trata.

Carlos Alcaraz entrenando en El Palmar. Real Sociedad Club de Campo de Murcia

En su reflexión, Daniele fue todavía más lejos al describir la situación que, a su juicio, podría estar atravesando Alcaraz:

"Al tener dificultades para recuperar la intensidad de antes, en la cabeza de Carlos Alcaraz se habría creado una especie de depresión; un círculo vicioso que no le devuelve la misma confianza que tenía en el pasado".

El italiano habló de una hipótesis y utilizó términos condicionales, pero el alcance de la afirmación generó debate en el entorno del tenis. La lesión de muñeca ha mantenido a Alcaraz alejado de la competición desde la gira de tierra, con bajas en eventos de máxima relevancia del calendario.

Durante ese periodo, el jugador y su equipo han optado por una recuperación prudente, sin concretar inicialmente una fecha definitiva de regreso.

Alcaraz no ha emitido una respuesta pública directa a las declaraciones de Daniele. Su reacción ha sido mantenerse al margen de la controversia y continuar su preparación junto a su equipo en Murcia.

En sus intervenciones anteriores sobre el contratiempo físico, el español había puesto el foco en evitar riesgos que pudieran condicionar el resto de su carrera.

Daniele lamentó además el impacto competitivo de la ausencia del murciano para los principales torneos. "Las dudas empezarían a apoderarse de su mente, y es una pena, incluso para el número uno [Sinner], no enfrentarse a un rival de una categoría inmensa", declaró.

Las palabras del dirigente italiano se producen mientras persisten las incógnitas sobre la fecha de vuelta de Alcaraz.

Lo contrastable hasta ahora es que el tenista ha seguido un proceso de recuperación de su muñeca, mientras que cualquier valoración sobre una supuesta depresión o debilidad mental carece de confirmación por parte del propio jugador, su entorno o sus médicos.