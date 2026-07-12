Jannik Sinner remonta ante Zverev y revalida su corona en la hierba de Wimbledon

El primer set fue para el tenista germano, pero el número 1 del mundo volvió a hacer gala de su efectividad para sumar su segundo título en Londres (6-7, 7-6, 6-3 y 6-4).

El All England Club comienza a adivinar una nueva era. Después de los cuatro títulos consecutivos de Novak Djokovic desde 2018 y los dos de Carlos Alcaraz en 2023 y 2024, ahora es Jannik Sinner el que se abre paso como repetidor.

El tenista italiano revalidó su corona y se impuso en la final a Alexander Zverev en cuatro sets (6-7, 7-6, 6-3 y 6-4). Lo hizo con remontada incluida, porque el germano llegó a amagar con la sorpresa, pero volvió a demostrar que cuando los grandes se cruzan en su camino hay cosas en su cabeza que siempre estallan.

Zverev había advertido que llegaba con la moral por las nubes después de haber triunfado en Roland Garros para llevarse su primer Grand Slam. Pero aquello tuvo algo de 'trampa'. No estuvieron los 'cocos', bien por ausencia, bien por caer antes de tiempo. Pero aquí tuvo que jugarse las habichuelas ante el número 1.

⁉️ Haz lo que quieras, 𝑺𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓.



El italiano se lleva 𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐 contra Zverev.#Wimbledon #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/cF7bfXmxVj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 12, 2026

De nuevo cedió, otra vez se vio relegado a un segundo plano por la autoridad y la suficiencia de Jannik Sinner. El italiano ni se inmutó cuando perdió el primer set en el tiebreak, y supo seguir el camino que tenía en su cabeza para darle la vuelta a la situación.

Es el quinto Grand Slam para el transalpino. El segundo en la hierba majestuosa de Londres, aunque esta vez ni siquiera tuvo que verse las caras con Alcaraz en el duelo generacional de estos tiempos.

Zverev encuentra la esperanza

Tres horas y 47 minutos. Cuatro sets y un segundo título para Jannik Sinner. Ese fue el balance de la final de Wimbledon que juntó a los que ahora mismo, según el ranking, son los dos mejores tenistas del momento. Todo eso, por supuesto, a la espera de que Carlos Alcaraz regrese.

Zverev parece haber subido su nivel desde Roland Garros. Ya lo había advertido él mismo, que el triunfo en París le había cambiado la perspectiva, que ahora tenía otra moral, pero sigue sin ser suficiente para escalar las grandes montañas.

El alemán hace casi tres años que no consigue doblegar a Sinner. Desde que se enfrentaron en el Open de Estados Unidos en 2023, y desde entonces son 10 victorias en fila para Jannik.

Un revitalizado Zverev aguantó el tirón en la primera manga. Consistente con su servicio, fuerte de mente, perfecto en el momento crítico. El tiebreak cayó a su favor y aquello pareció cambiar el destino de la final. ¿Sería capaz el germano de mantener este nivel en el resto del partido?

El partido no era, ni de lejos, el de la final de Madrid. Un duelo de grandes sacadores, sin roturas de servicio y de máxima igualdad. Ahí donde suele naufragar Zverev, encontró un hilo de esperanza.

Sinner se pone serio

Con las fuerzas intactas el siguiente set fue aún más equilibrado. Sin punto de break alguno, pero fue Sinner el que impuso con fuerza su mejor juego para ganar la manga e igualar el choque. Fue clave. Y también el tercero donde dio la sensación de que el alemán empezó a flaquear.

Su saque y sus fuerzas. Y llegó la primera rotura, que aprovechó Sinner para ponerse 5-3 y cerrar después el triunfo y acentuar la ventaja. Estaba a uno solo parcial del título que logró después. Zverev se marchó al vestuario, necesitaba recuperar.

Tuvo destellos el alemán, pero en realidad estaba ya todo visto para sentencia. Entró en un punto de no retorno el partido, y sobre todo Zverev. Sinner siguió sin conceder lo más mínimo. Quería volver a ganar vestido de blanco impoluto.

Rompió de nuevo en el momento clave. Se puso 4-3 arriba y ahí ya no hubo nada que hacer para Zverev. Un solo 'match point' le hizo falta a Sinner para llevarse el set, el partido y el torneo. Su segundo Wimbledon. Su quinto Grand Slam. El hombre que amenaza con seguir arrasando con todo.