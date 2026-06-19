Rafa Jódar sufre una lesión abdominal y no estará en Eastbourne: llegará a Wimbledon sin jugar en hierba

Cambio de planes para Rafa Jódar. El tenista madrileño, actual número 23 del ranking ATP, tampoco participará en el torneo de Eastbourne, categoría ATP 250 sobre hierba, debido a los problemas en la musculatura abdominal que ya le obligaron a renunciar esta semana a Queen's.

La Asociación de Tenis de Gran Bretaña (LTA, por sus siglas en inglés) confirmó que el español tomó este viernes la decisión de no competir en Eastbourne.

La lesión llega en un momento delicado para el madrileño, que tenía previsto disputar sus primeros torneos profesionales sobre hierba y cuya presencia en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, queda ahora en entredicho a poco más de una semana del inicio del torneo londinense.

"I think I'm just going to hit it as hard as I can" 🤣



Rafa Jodar & Jack Pinnington-Jones take on noughts & crosses!#HSBCChampionships pic.twitter.com/XgxKNrFQQK — HSBC Championships (@QueensTennis) June 19, 2026

Pese a las molestias, el madrileño mantuvo inicialmente la planificación prevista para junio y se desplazó a Londres, donde participó en algunas actividades organizadas por el torneo.

Entre ellas, compartió una curiosa partida de tres en raya con el británico Jack Pinnington Jones. Sin embargo, las dudas sobre su estado físico se hicieron evidentes cuando no acudió al entrenamiento programado para la mañana del lunes.

Horas después se confirmó su retirada de Queen's, donde debía debutar el martes frente al peruano Ignacio Buse.

Sin rodaje para Wimbledon

A la espera de conocer la evolución de la lesión, Jódar sigue sin poder estrenarse en la gira de hierba. Si finalmente logra recuperarse a tiempo para Wimbledon, afrontará el Grand Slam británico sin haber disputado ningún encuentro preparatorio sobre esta superficie.

Un desafío añadido para un jugador que atraviesa el mejor momento de su carrera y que llega al torneo como cabeza de serie gracias a su ascenso hasta el puesto 23 del ranking mundial.

De hecho, el español no compite desde el pasado 2 de junio, cuando cayó en los cuartos de final de Roland Garros ante el alemán Alexander Zverev.

Rafa Jódar durante un punto en Roland Garros.

Con escasa experiencia sobre hierba, Jódar había diseñado un calendario que incluía Queen's y Eastbourne como etapas clave en su adaptación antes de Wimbledon.

Sin embargo, la lesión abdominal ha alterado por completo sus planes y mantiene en vilo su participación en el grande londinense.

Ya está por el All England Club el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, que defenderá corona sin su rival en la última final, el español Carlos Alcaraz, en plena rehabilitación de la muñeca para llegar a la gira de agosto.