Alexander Zverev, 29 años: "Fue triste y duro para mi padre ver que yo tuviera que lidiar siempre con inyecciones"

Detrás de la imponente figura que domina las pistas de tenis del circuito mundial se esconde una historia de profunda resistencia médica y superación familiar que comenzó cuando apenas tenía cuatro años.

El alemán Alexander Zverev, actual estrella consolidada de la ATP, se sinceró de forma cruda y emotiva sobre el impacto psicológico que supuso su diagnóstico de diabetes tipo 1 durante su participación estelar en el foro de conferencias Mextenis Talks, celebrado en la ciudad de Acapulco el 22 de febrero de 2026.

Ante una audiencia completamente conmovida por su testimonio de vida, el tenista de Hamburgo no dudó en recordar el dolor y la impotencia que su condición médica causó en su entorno más cercano durante sus primeros años de infancia.

Con una enorme carga emocional en sus palabras, el deportista confesó la realidad de aquella etapa de su vida de manera literal: "Fue triste y duro para mi padre que yo tuviera que lidiar ya con inyecciones y medir el azúcar. Cuando el doctor le decía a mis papás que no podría hacer deporte de alto rendimiento por culpa de la diabetes, yo me salía del consultorio porque no lo creía, así que he demostrado a los doctores que puedo hacer deporte sin problemas".

Esta declaración tan contundente dejó al descubierto la realidad de una niñez marcada por los pinchazos rutinarios y la monitorización constante de la glucosa.

Alexander Zverev, durante un partido en Roland Garros Reuters

Esa temprana sentencia condenatoria dictada por los profesionales de la salud, lejos de hundir las legítimas aspiraciones del pequeño deportista, funcionó con los años como el combustible definitivo para forjar su exitosa carrera profesional en el tenis de élite.

Con el respaldo incondicional de sus padres y de su hermano Mischa, el jugador decidió rebelarse contra los diagnósticos tradicionales de la época.

Zverev explicó en el foro mexicano que su éxito actual es la prueba viviente de que la disciplina inquebrantable, la tecnología médica y el control riguroso pueden vencer cualquier supuesta limitación biológica, transformando un obstáculo de salud crónico en una fuente de fortaleza mental invaluable para resistir la alta competición.

Hoy, consolidado plenamente en la cima del deporte mundial a sus 28 años de edad, el tenista alemán aprovecha activamente su enorme proyección mediática para dar una voz de aliento a millones de niños y jóvenes que padecen esta misma enfermedad.

A través de la fundación global que lleva su nombre, Zverev trabaja de forma constante para facilitar el acceso a la insulina y a tratamientos adecuados en comunidades vulnerables.

Su valiosa ponencia en el Abierto Mexicano de Tenis dejó claro que su mayor victoria no se mide únicamente en trofeos de Grand Slam o en el ranking, sino en demostrarle al mundo entero que un diagnóstico adverso nunca debe significar el final de un sueño.