No se jugará la segunda semifinal de Roland Garros: Arnaldi renuncia por un virus y Cobolli se mete en la final

Flavio Cobolli y Alexander Zverev disputarán el domingo la final de Roland Garros. La baja de Matteo Arnaldi ha provocado que el número diez del mundo se meta automáticamente en la gran final.

"La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces. Claro que no quería retirarme de una semifinal de Grand Slam. Pero me siento débil y no he podido ni comer, ni beber ni moverme", ha explicado el número 104 del mundo.

De esta forma, la final individual masculina de Roland Garros enfrentará este domingo, a partir de las 15.00 horas, a Alexander Zverev con Flavio Cobolli.

Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.



Get well soon, Matteo 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

Colbolli y Arnaldi iban a disputar la primera semifinal de la historia entre dos italianos en un Grand Slam, con el objetivo para ambos de alcanzar su primera final.

El primero, cabeza de serie número 10, partía como favorito y ahora tendrá que medirse con un Zverev, que ya le derrotó el año pasado en tercera ronda de Roland Garros, al igual que este año en cuartos del Masters 1.000 de Madrid.

La única derrota del germano frente al transalpino tuvo lugar también este año, en semifinales de Múnich, también sobre tierra batida.

En un comunicado, la dirección del torneo aseguró que los espectadores que tuvieran entrada para ese partido serán integralmente reembolsados.