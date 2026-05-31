Rafa Jódar se lleva el duelo generacional tras una heroica remontada ante Pablo Carreño y avanza a los cuartos de final

El madrileño empezó muy fuerte, pero se desconectó perdiendo el primer y segundo set. Sin margen de error, le dio la vuelta al partido (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2).

Sigue vivo el sueño de Rafa Jódar de conquistar el primer Grand Slam de su carrera, el que sería su segundo trofeo. A sus 19 años, el madrileño se ha metido en los cuartos de final de Roland Garros tras imponerse a Pablo Carreño (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2).

Muy pocos apostaban por él después de haberse puesto 2-0 abajo y sobre todo, tras sufrir un importante varapalo emocional al dejar escapar el primer set después de tenerlo encarrilado (4-1). No obstante, Jódar demostró que además de un talento incuestionable, tiene una gran fortaleza mental.

Se mantuvo en el partido, recuperó la confianza en su juego y fue capaz de remontar a pesar de haber estado contra las cuerdas. Se aprovechó de las molestias de Carreño en su hombro derecho y sin bajar ni un ápice su nivel, selló su pase hacia los cuartos de final de Roland Garros.

Qué señor ESPECTÁCULO 🎩



Rafa Jódar coloca el 3-1 con un puntazo de pura magia#RolandGarros pic.twitter.com/oTYTA9nkES — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 31, 2026

Difícilmente pudo haber firmado el madrileño un inicio de partido mejor que el que efectuó frente a Carreño. No perdonó en su primera oportunidad de hacer daño al resto y mostrándose muy fuerte en su servicio -muchos aces- el primer set parecía que se iba a definir a su favor de forma fugaz.

3-0 de inicio ante el asturiano, quien a sus 34 años jugó sin la presión del que ya no tiene nada que perder. Cortó la hemorragia con un juego en blanco que necesitaba para ganar confianza. Sobre la Suzanne-Lenglen se habían cambiado los papeles.

El joven Jódar jugaba con una madurez que cada vez sorprende menos, mientras que Carreño no encontraba su juego. No obstante, de un momento a otro el guion del partido cambió.

Carreño tuvo muy cerca el contrabreak en el quinto juego con un gran revés paralelo, pero el madrileño se defendía con todo y con una dejada, contradejada, y luego un globo puso el 4-1. El set parecía estar encarrilado.

A regañadientes consiguió mantener su servicio, pero fue en el resto cuando empezó a allanar el camino hacia la remontada. Dos nuevas bolas de rotura, y es que había oportunidades al resto prácticamente en todos los juegos.

Tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió. En la tercera bola de break llegó la rotura y tras empatar haciéndose fuerte en su servicio, Jódar se desconectó.

A pesar de haber salvado hasta nueve bolas de break, Carreño, con el pico y pala al resto, selló el segundo break de forma consecutiva. Sin poder hacerle el contrabreak, el madrileño pasó de ir ganando 4-1 a perder el primer set 4-6.

🔜 Más cerca de los cuartos de final



✅ Carreño frena la reacción de Jódar y está a un set de la antepenúltima ronda#RolandGarros pic.twitter.com/cLqZua2WPy — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 31, 2026

Había entrado tarde al partido Carreño, pero en cuanto se enchufó le planteó muchos problemas a su joven rival.

La dinámica que había adquirido el partido no cambió en la segunda manga: break para Pablo Carreño. Las alarmas saltaron en el lado de Jódar. Hasta nueve juegos consecutivos se llevó Pablo Carreño -cuatro breaks mediante- y el segundo set ya lo tenía en el zurrón (0-4).

Reaccionó Jódar intentando por todos los medios recuperar la iniciativa con tres bolas de rotura sin éxito hasta que llegó el break y su posterior confirmación (3-4). Tiró de veteranía Carreño, a quien no le pudo la presión por cerrar el set con su servicio.

El momento de la remontada

Muchas alternativas en las dos mangas disputadas, pero un denominador común. Ambas cayeron del lado del gijonés, que obligó a Jódar a una tarea titánica para meterse en cuartos de final de Roland Garros. No obstante, al madrileño le van los retos.

El de Leganés se aprovechó de los problemas en el hombro que empezó a sufrir su rival y con un contundente 6-1 se llevó el tercer set. Mientras Carreño se había decidido guardar en la recta final de la manga, sabedor de que todavía tenía una renta por administrar, Jódar era todo lo contrario.

El cuarto set comenzó con Carreño queriendo ir rápido al resto, guardando la ropa para sus turnos al servicio, mientras que Jódar peleaba todas. Tras mantenerse ambos tenistas fuertes en sus servicios, en el quinto juego llegó el break... para Jódar.

Incapaz el asturiano de producir golpes ganadores, el madrileño había olido la sangre y no iba a desperdiciar la oportunidad de llevar el partido a la quinta manga, donde tenía todas las de ganar por la confianza que tenía al remontar el encuentro y por la diferencia en la edad.

¿He oído QUINTO SET? 😇😇😇



Jódar empata tras ir dos mangas abajo y todo se decide, ya, en Eurosport y @streammaxes con @fernan_ruiz y @alvarorama #RolandGarros pic.twitter.com/SBASDSaoAW — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 31, 2026

La lluvia empezó a amagar con hacer acto de presencia en la capital francesa y el partido llegó a detenerse durante unos minutos justo después de que en el tercer juego, Jódar hiciera la primera rotura del quinto y decisivo set.

Rafael Jódar puso el broche definitivo a una victoria de enorme valor personal, un triunfo que le permite mantener intacto el sueño de conquistar Roland Garros. Sus actuaciones a lo largo del torneo avalan su condición de aspirante al título, del que ya solo le separan tres victorias.

Merece también un reconocimiento especial Pablo Carreño, que ha engrandecido el tenis en este campeonato al recuperar su mejor nivel cuando pocos apostaban por él.

El tenis español celebra un momento de esplendor mientras el gigante de Leganés aguarda ya su próximo reto, que podría tener nombre y apellido: Alexander Zverev.