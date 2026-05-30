Marta Kostyuk: "Es importante que esta guerra no se convierta en algo que la gente considere parte de la vida cotidiana"

Hace ya casi un mes que Marta Kostyuk se dejó caer sobre la tierra batida de Madrid inundada por un océano de emociones. Acababa de derrotar a la rusa Mirra Andreeva en la final (6-3, 7-5) y se había adjudicado el primer título Masters 1.000 de su carrera.

Se levantó, negó cualquier contacto visual con su contrincante y evitó el saludo. No era nada nuevo. Hace tiempo que la ucraniana no tiene ningún gesto de afecto con las deportistas rusas y bielorrusas que no han condenado de forma clara y directa la guerra entre Rusia y Ucrania.

Kostyuk lo tiene muy claro y no va a cambiar ni un ápice su actitud. Así lo reconoce en su charla con EL ESPAÑOL mientras sigue avanzando rondas en Roland Garros. Por qué no soñar en grande en la arcilla de París.

🎾 VICTORIA PARA KOSTYUK



¡Menudo final! Después de que Andreeva salvara dos bolas de partido, la rusa la manda fuera a la tercera y entrega la cuchara.



Primer WTA 1000 en la carrera de Kostyuk, futura 15ª del ranking.

El #MMOPEN, en directo por TDP y @rtveplay #TenisRTVE pic.twitter.com/hFk52UDF33 — Teledeporte (@teledeporte) May 2, 2026

Hasta el momento no se ha cruzado en Francia con ninguna tenista rusa o bielorrusa, pero no dudará en mantenerse firme en su postura de negar el saludo. Así lo siente por culpa de una guerra que dura ya más de cuatro años.

Se ha convertido casi en algo cotidiano, y precisamente eso es lo que le preocupa a Kostyuk, que hace pocos días vio cómo un misil caía a escasos metros del domicilio de su familia. Ella trata de visibilizar la lucha por la paz a través de su escaparate, mientras tanto, miles de personas siguen sufriendo a diario las consecuencias de una guerra que no tiene visos de terminar pronto.

¿En qué etapa de su carrera deportiva se encuentra ahora mismo?

Es difícil de decir, porque nunca se sabe cuándo va a terminar tu carrera deportiva. Ahora mismo, siento que estoy en la mejor etapa de mi carrera hasta la fecha y, para mí, eso es suficiente por el momento.

Con solo 23 años, ¿sigue sintiendo que tiene margen para mejorar y convertirse en una mejor jugadora?

Creo que siempre hay margen para mejorar. Incluso los mejores jugadores de la historia siguen trabajando cada día en aquello en lo que quieren mejorar. Si nos fijamos en jugadores como Roger, Rafa o Novak, llevan décadas en la cima y siguen hablando de mejorar cada día. El tenis te plantea retos constantemente y te enseña algo nuevo, así que siempre hay margen para crecer como jugador y como persona. A mis 23 años, siento que solo estoy al principio de un viaje muy largo.

La ucraniana Marta Kostyuk celebra su victoria en Madrid. EFE

¿Sueña con alcanzar el número 1 del ranking algún día?

He pensado en esta pregunta muchas veces. Sinceramente, no recuerdo haber tenido nunca el gran sueño de convertirme en el número 1 del mundo cuando era más joven, y tampoco pienso mucho en ello ahora. Todavía me parece algo muy lejano. Ahora mismo, me centro en las cosas que puedo controlar: en qué puedo mejorar y cómo puedo hacerlo cada día. Quizá si algún día estoy en posición de luchar por el número 1, la conversación será diferente. Pero, por el momento, mi objetivo es crecer y mejorar.

¿Cuál sería su mayor sueño? ¿Cuál es su Grand Slam favorito y por qué?

Mi mayor sueño es que, al final de mi carrera, pueda mirar atrás y sentirme orgullosa y realizada por todo lo que he hecho y por lo mucho que he crecido como jugadora y como persona. Por supuesto, uno de mis mayores objetivos ahora mismo es ganar un Grand Slam. Sinceramente, no me importa cuál sea: me encantan todos. El Abierto de Australia es especial para mí porque lo gané cuando era junior, pero me haría feliz ganar cualquier Grand Slam.

"¿Llegar a ser la número 1? Todavía me parece algo muy lejano" Marta Kostyuk

Hace un mes conquistó su primer Masters 1.000 en Madrid. ¿Es la victoria más importante de su carrera?

Es difícil responder porque la victoria aún me resulta muy reciente. Ganar un Masters 1000 se convierte en parte de ti para siempre: pase lo que pase, siempre serás campeona de un Masters, y eso es algo especial. He trabajado para conseguirlo durante muchos años. Pero, al mismo tiempo, todavía siento que estoy asimilándolo todo. No es algo a lo que te acostumbres de la noche a la mañana. Ahora mismo, solo estoy centrada en seguir trabajando, mejorando y disfrutando del camino.

¿Quién es su ídolo del tenis? ¿Quién ha sido su mayor referente o la tenista que más le ha inspirado?

La verdad es que nunca he tenido un ídolo concreto en el tenis. Siempre cuento la anécdota de que, cuando tenía unos ocho o nueve años, quería que Novak Djokovic fuera mi marido. Me encanta ver tenis -tanto masculino como femenino- y disfruto mucho analizando el juego, pero nunca crecí teniendo un ídolo en particular.

¿Cómo recuerda su victoria en Madrid? Solo perdió un set en todo el torneo: ¿fue tan fácil como parece?

Recuerdo el punto de partido muy vívidamente porque después no dejaba de verlo por todas partes. Pero ganar un torneo Masters nunca es fácil. Muy pocos jugadores lo han conseguido, y esos torneos son largos y físicamente exigentes. A veces, algunos jugadores lo hacen parecer fácil porque son muy dominantes, pero en realidad nunca lo es.

¿Qué diría de los aficionados de Madrid?

Tuve un apoyo increíble durante todo el torneo. Había muchos ucranianos entre el público con banderas, lo que siempre significa mucho para mí. Incluso durante los partidos de última hora, muchos aficionados se quedaron y me animaron, y también sentí mucho apoyo en la final. Fue un ambiente muy especial.

Como es habitual en usted, no saludó a sus rivales rusas y bielorrusas tras el partido. ¿Entiende que a algunas personas todavía les sorprenda esto?

Por supuesto que lo entiendo, porque sigo recibiendo muchos mensajes al respecto después de los partidos. Sinceramente, no entiendo por qué la gente sigue sorprendida después de todos estos años, pero ya me he acostumbrado. Recibo muchos comentarios y mensajes de odio, sobre todo de bots, pero eso no va a cambiar mi postura.

"Recibo muchos mensajes de odio, sobre todo de bots, pero eso no va a cambiar mi postura" Marta Kostyuk

¿Cree que con este gesto ayuda a concienciar sobre una guerra que aún no ha terminado?

Sí, creo que es importante seguir concienciando, tanto sobre la guerra en curso como sobre la responsabilidad. Es importante que esta guerra no se convierta en algo que la gente vea como parte de la vida cotidiana normal. Creo que es importante utilizar mi plataforma y cada oportunidad que tengo para hablar de ello.

Marta Kostyuk ejecuta un servicio en Roland Garros. REUTERS

Está muy comprometida con el apoyo al pueblo ucraniano ante la guerra. ¿Cómo se siente cada vez que piensa en que la guerra sigue en marcha cuatro años después?

Es muy difícil y da mucho miedo, sobre todo cuando afecta directamente a tu familia. Hace poco, un misil cayó muy cerca de la casa de mis padres. Aunque ahora mismo no vivo físicamente en Ucrania, mi familia y millones de ucranianos siguen pasando por esto cada día. Lo que ellos viven es mucho más duro que lo que yo vivo. Al mismo tiempo, la resiliencia y la unidad del pueblo ucraniano son increíblemente inspiradoras. Ojalá la guerra hubiera terminado ya ayer.

"Estaría bien que más gente alzara la voz, pero no espero que todo el mundo piense como yo" Marta Kostyuk

¿Le gustaría que más deportistas de élite se implicaran tanto como usted?

Sí, porque este tema es muy importante para mí personalmente. Pero, al mismo tiempo, entiendo que cada uno tiene sus propias causas e iniciativas que le preocupan. Muchos deportistas apoyan causas que son significativas para ellos, y yo también lo respeto. Naturalmente, estaría bien que más gente alzara la voz, pero no espero que todo el mundo piense igual que yo.

¿Cree que la paz llegará pronto?

Sinceramente, no lo sé. Hace cuatro años, si alguien me hubiera dicho que la guerra seguiría hoy en día, nunca lo habría creído. Solo espero que termine lo antes posible, porque hay mucha gente sufriendo.

Marta Kostyuk se hace una fotografía con unas aficionadas. REUTERS

¿En qué otras iniciativas humanitarias participa?

Tengo mi propia fundación dedicada a hacer que el tenis sea más accesible para los niños de Ucrania. En este momento, contamos con tres programas. Uno introduce el tenis en las clases de educación física de los colegios; ya lo hemos puesto en marcha en la región de Leópolis y lo estamos ampliando. Otro se centra en promover el tenis a través de los medios de comunicación y la educación, incluyendo un libro sobre tenis que tenemos previsto publicar a finales de este año.

El tercer programa ayuda a los jóvenes tenistas ucranianos a prepararse para obtener becas en Estados Unidos, donde pueden continuar su educación y seguir jugando al tenis. Estos proyectos son muy importantes para mí porque dan esperanza y oportunidades a los niños de Ucrania.

Marta Kostyuk after beating Mirra Andreeva to win her 1st WTA 1000 title in Madrid



“It feels unbelievable to stand here right now. It took me many years to reach this point. One word I think about right now is consistency. It’s showing up every day, no matter how hard it is. No… pic.twitter.com/nepub6Lx0X — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026

Por último, en lo que respecta al deporte, ¿cuáles son sus principales objetivos de aquí al final de la temporada?

Uno de mis objetivos para la temporada de tierra batida era terminar entre las 20 primeras, y ahora ya estoy entre las 15 primeras, así que estoy contenta con ese progreso. A principios de año dije que sería genial terminar la temporada entre las 10 primeras, así que voy paso a paso. Pero, sobre todo, mi mayor objetivo es mantenerme sana, conservar el equilibrio mental y disfrutar de mi carrera y de mi vida tanto como sea posible, porque nunca se sabe cuánto tiempo va a durar.