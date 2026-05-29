Rafa Jódar obra una heroica remontada ante Alex Michelsen y se clasifica a los octavos de final de Roland Garros

El madrileño estuvo contras las cuerdas tras perder el segundo y el tercer set, pero supo darle la vuelta al partido (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6).

No hay quién pueda frenar la progresión de Rafa Jódar. A sus 19 años, el madrileño se ha metido en los octavos de final de Roland Garros tras obrar una épica remontada ante el estadounidense Alex Michelsen (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6).

En la capital francesa, Jódar mostró una capacidad de resiliencia pocas veces vista en un tenista de su edad.

Jódar se anotó el primer set en el 'tie break' y llegó a sacar para llevarse también la segunda manga, con 6-5. Falló en esa situación y Michelsen se lo hizo pagar firmando las tablas. Su servicio baja cuando tiene que tirar de segundos, algunos a 138 kilómetros por hora.

El estadounidense dio continuidad a su momento y encadenó cuatro juegos, hasta el 3-0 en la continuación. El madrileño había encajado su quinto break. Rafa hizo un amago de remontada y se situó 3-2. Perdió el tercer set y debía agarrarse a la épica.

En el segundo partido de su carrera agotando las mangas (el primero fue con el japonés Sakamoto en el Open de Australia), Jódar tirón de fondo físico ante un rival que jugaba con una aparatoso vendaje a la altura de la espalda. Tuvo que ser atendido de esa dolencia.

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