El pueblo español en el que se refugia Alejandro Davidovich: 9 kilómetros de playa, 50.000 vecinos y boquerón victoriano

Cuando los focos del circuito ATP se apagan y la exigencia del tenis de élite da una tregua, Alejandro Davidovich tiene claro cuál es su lugar en el mundo para recargar energías.

Lejos del ruido de las grandes capitales, el tenista español encuentra su particular santuario en Rincón de la Victoria, un encantador municipio de la Costa del Sol (Málaga) que combina a la perfección la tranquilidad, la tradición pesquera y una calidad de vida envidiable.

Con una población que roza los 50.000 habitantes, Rincón de la Victoria se ha consolidado como uno de los destinos residenciales y turísticos más atractivos de la provincia de Málaga. Es precisamente en uno de sus núcleos urbanos, La Cala del Moral, donde Davidovich creció y forjó sus primeros golpes de raqueta.

Este municipio malagueño ofrece el equilibrio ideal: cuenta con todos los servicios y comodidades de una ciudad moderna, pero mantiene intacto el espíritu acogedor y pausado de los pueblos marineros de Andalucía.

Para un deportista de alto rendimiento sometido a la presión constante de la competición internacional, este ambiente se traduce en paz mental y arraigo familiar.

9 kilómetros de litoral para desconectar

Uno de los grandes reclamos turísticos de este refugio es su extensa línea costera. Rincón de la Victoria presume de 9 kilómetros de playas bañadas por el mar Mediterráneo, con opciones para todos los gustos:

Está la Playa del Rincón de la Victoria. Es la más céntrica y amplia, ideal para disfrutar de los servicios a pie de arena.

También la Playa de La Cala del Moral, con ambiente familiar y resguardada por pintorescos acantilados.

Y aparece la Playa de Torre de Benagalbón, de carácter más natural, perfecta para escapar de las aglomeraciones.

También la Playa de Los Rubios, situada en el límite oriental, es la zona más tranquila y natural del municipio.

A lo largo de este litoral transcurre un cuidado paseo marítimo y parte de la Senda Litoral, rutas perfectas para salir a correr al amanecer, pasear o practicar deportes acuáticos frente al mar.

El paraíso del "boquerón victoriano"

No se puede entender Rincón de la Victoria ni su cultura sin su gastronomía, y aquí hay un protagonista indiscutible: el boquerón victoriano. Este pequeño pescado azul es la joya culinaria del municipio, famoso por su frescura, su tamaño perfecto y su inconfundible sabor cuando se sirve frito en los chiringuitos locales.

Su importancia es tal que cada mes de septiembre el pueblo celebra la Fiesta del Boquerón Victoriano, un evento declarado de Singularidad Turística Provincial. Es el manjar perfecto para reponer fuerzas después de una dura jornada de entrenamiento físico.

Además de mar y buena mesa, el hogar de Alejandro Davidovich esconde una maravilla geológica que lo diferencia del resto de la Costa del Sol. Se trata de la Cueva del Tesoro, una de las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en todo el mundo y la única visitable en Europa. Un laberinto de galerías subterráneas moldeadas por el agua durante milenios y envuelto en leyendas de antiguos tesoros árabes ocultos.

En definitiva, Rincón de la Victoria no es solo la "base de operaciones" de uno de los talentos más eléctricos del tenis español; es un destino vibrante y sabroso. Un rincón bañado por el Mediterráneo donde el tiempo parece detenerse, invitando a campeones y viajeros a disfrutar de la pura esencia del sur.