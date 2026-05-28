Puerta deja tirado a Davidovich en mitad de Roland Garros: "No hay entrenadores con la mitad de huevos que yo"

La eliminación de Alejandro Davidovich en la segunda de Roland Garros quedó en un segundo plano tras la inesperada ruptura con su entrenador, Mariano Puerta.

El malagueño explicó públicamente cómo terminó una relación profesional que apenas había comenzado a principios de temporada: "Tomó un vuelo y se fue a Miami sin decirnos ni una palabra".

El español cayó ante el argentino Thiago Tirante y, después del encuentro, compareció en rueda de prensa para contar una situación que calificó de sorprendente. El español aseguró que todo ocurrió de forma repentina tras su victoria en primera ronda frente a Damir Dzumhur.

De hecho, según relató Davidovich todo ocurrió en pocas horas: "Tras el partido del domingo nos fuimos a cenar y me fui a relajarme. Él dijo que se sentía mal y se fue al hotel, todo parecía normal. Y por la tarde, me envió un mensaje en el que decía que no quería continuar conmigo".

Algo que parece muy poco habitual pero, el español averiguó que no era la primera vez que Puerta hacía este tipo de cosas: "Después me he enterado de que ya lo había hecho en el pasado con dos o tres jugadores".

Además, el entrenador parece no querer ningún contacto con el tenista ni con su entorno: "Hasta a mi mujer le ha bloqueado el teléfono y a mi también".

Davidovich también reconoció sentirse decepcionado con el comportamiento del extenista argentino: "Como persona ha fallado a todo el equipo. Pensaba que era una buena persona".

Historia de Mariano Puerta. Redes Sociales

Este hecho ha afectado al malagueño que reconoció que pudo influir en su derrota: "No soy de piedra y aunque he tenido dos días para digerirlo, seguramente haya afectado inconscientemente".

La respuesta del entrenador no tardó en aparecer. Mariano Puerta utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje en el que defendió su carácter y su manera de trabajar, sin mencionar directamente a Davidovich, aunque dejando clara su postura: “No hay entrenadores, preparadores físicos o fisioterapeutas con la mitad de huevos que yo".

💔 El 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐜𝐨𝐦𝐢𝐨 cierra sus puertas



😭 Alejandro Davidovich dice adiós a París (6-4, 6-7(4), 1-6 y 3-6) ante el gran tenis de Thiago Tirante entre problemas físicos para el malagueño#RolandGarros pic.twitter.com/ynLTLVmzi1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026

La relación entre ambos había comenzado este mismo año. Davidovich incorporó a Puerta a su equipo buscando mejorar sus resultados sobre tierra batida, superficie en la que el argentino alcanzó la final de Roland Garros en 2005 frente a Rafa Nadal.

Sin embargo, la colaboración apenas duró unos meses y terminó de forma abrupta en pleno Grand Slam parisino. El malagueño afrontará ahora la gira de hierba acompañado por Pepo Clavet, que asumirá un papel principal dentro de su equipo técnico.