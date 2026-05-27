Sabalenka, sobre las críticas por jugar con joyas valoradas en 130.000 euros: "Me he quitado 1 de los 3 collares"

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de Roland Garros. Esta vez no solo por su victoria en primera ronda ante la española Jessica Bouzas, sino también por las joyas que lució sobre la pista y por la respuesta que dio a quienes la criticaron.

La bielorrusa apareció en París con varios collares y pendientes de diamantes y granates valorados en unos 130.000 euros. Las piezas, diseñadas especialmente para ella, estaban inspiradas en el color de la tierra batida del torneo francés y llamaron rápidamente la atención durante el encuentro.

Las críticas no tardaron en aparecer. Algunos consideraron contradictorio que Sabalenka exhibiera joyas tan exclusivas mientras protesta con los Grand Slams por el reparto económico de los premios.

La propia tenista había mostrado recientemente su apoyo a las reclamaciones del circuito, como demostró en la rueda de prensa post partido que abandonó a los 15 minutos en señal de protesta, al igual que están haciendo otros tenistas.

Además, muchas personas defendían la incomodidad de jugar con esas joyas un partido entero de tenis, a lo que la tenista respondió: "Sé que desde fuera puede parecer pesado, pero en realidad no lo es. Me he quitado uno de los tres collares".

Sabalenka durante un partido en Roland Garros.

La número uno del ranking WTA defendió además que sentirse bien consigo misma también influye directamente en su rendimiento sobre la pista: “Si siento que me veo bien, juego mejor".

Sabalenka insistió en que las críticas mezclan asuntos completamente diferentes: "No entiendo cómo se pueden confundir dos cosas tan diferentes, los premios en metálico no tienen nada que ver conmigo".

Y es que la lucha por conseguir mejores premios va dirigida a los tenistas que tienen un puesto más bajo en el ranking: "Todo el mundo sabe que estoy bien".

De hecho, la número 1 del ranking WTA ganó más de 12,7 millones de euros en premios en 2025, lo que supuso la mayor cantidad ganada por una tenista, superando el récord que ostentaba Serena Williams.

Naomi Osaka steps on court for her first round match at Roland Garros.



She is the fashion statement, every time.



🖤👑 pic.twitter.com/OddQb86DPm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2026

La presencia de joyas de lujo en plena competición también forma parte de una tendencia cada vez más visible en el tenis femenino. Jugadoras como Naomi Osaka han apostado recientemente por estilismos muy llamativos en los grandes escenarios del circuito, especialmente en torneos como Roland Garros o el US Open.

En lo deportivo, Sabalenka comenzó con buenas sensaciones su camino en París. La finalista de la pasada edición derrotó a Jessica Bouzas por 6-4 y 6-2 y confirmó su candidatura al título sobre la tierra batida francesa.