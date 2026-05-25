Rafa Jódar debuta a lo grande en Roland Garros y borra del mapa a un inofensivo Kovacevic

Rafa Jódar sigue escribiendo páginas importantes en su todavía corta carrera profesional. El joven tenista madrileño debutó este lunes en el cuadro principal de Roland Garros frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic. (6-1, 6-0, 6-4)

El español arrancó el encuentro con personalidad, intentando dominar desde el fondo de pista y buscando imponer el ritmo con su derecha.

Jódar, que llegaba a París después de firmar grandes actuaciones en Marrakech, Barcelona, Madrid y Roma, volvió a demostrar que no le pesa competir en escenarios de máxima exigencia.

💀 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒊𝑹𝒂𝒇𝒂.



⚠️ 23 MINUTOS: Eso ha sido lo que ha tardado Rafa Jódar en apuntarse el primer set ante Kovacevic#RolandGarros pic.twitter.com/BkX4HR8SNc — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 25, 2026

Desde el principio se demostró el talento del español y tan solo hicieron falta 23 minutos para que se llevase el primer set por un contundente 6-1.

Lejos de bajar la intensidad tras ponerse por delante, Jódar mantuvo el mismo nivel en la segunda manga. El español siguió dominando con autoridad desde la línea de fondo, obligando continuamente a Kovacevic a jugar incómodo y muy lejos de su mejor versión.

Kovacevic durante el partido contra Jódar en Roland Garros.

El estadounidense comenzó a desesperarse ante la avalancha de golpes del madrileño, que además estuvo muy acertado al resto. Cada vez que encontraba una mínima oportunidad, Jódar daba un paso adelante para acelerar el punto y llevar completamente la iniciativa del encuentro.

Gracias a esto consiguió el primer rosco de su carrera en un Grand Slam en tan solo 22 minutos, un logro que refleja el gran estado de forma por el que está pasando el madrileño.

😱 Una 𝒍𝒐𝒄𝒖𝒓𝒂 llamada Rafa Jódar.



🔥 Con puntazos como este, y en solo 22 minutos en el segundo set, el joven español está destrozando a Kovacevic#RolandGarros pic.twitter.com/CAwGCseBI6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 25, 2026

Tras finalizar el segundo set, Kovacevic se fue al baño durante casi diez minutos para intentar cambiar sus sensaciones.

La reacción del estadounidense tras el segundo set parecía buscar un cambio de dinámica urgente, pero Jódar no permitió ningún tipo de respiro

El madrileño mantuvo la intensidad desde el primer punto del tercer parcial y volvió a golpear primero con un break tempranero que terminó de encarrilar el encuentro.

Aunque el estadounidense ofreció algo más de resistencia en esta tercera manga, llegando a tener punto de break, la diferencia de nivel siguió siendo evidente.

Rafa Jódar durante un punto en Roland Garros.

Jódar continuó dominando desde el fondo de pista, muy sólido con el servicio y castigando cada error de su rival con una agresividad constante, llevándose el tercer set en 40 minutos.

El madrileño confirmó las enormes expectativas que está generando esta temporada. Su debut en Roland Garros dejó una imagen muy seria, dominando de principio a fin a un rival con experiencia en el circuito ATP y mostrando una madurez impropia de sus 19 años.

Con esta victoria, Jódar avanza a la segunda ronda del Grand Slam parisino y continúa alimentando la ilusión del tenis español, que vuelve a encontrar en el joven madrileño a una de sus grandes esperanzas de futuro.