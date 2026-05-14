Rafa Jódar se desfonda en Roma y sucumbe ante Darderi en los cuartos de final y ya mira a Roland Garros

Rafa Jódar acarició durante buena parte de la noche una gesta que habría consolidado su irrupción en la élite, pero terminó cayendo en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma ante el italiano Luciano Darderi (7-6, 5-7 y 6-0) en un partido que se prolongó más de tres horas y concluyó de madrugada, pasadas las dos en el Foro Itálico.

El madrileño, que había firmado un torneo memorable, se quedó a las puertas de unas semifinales que habrían coronado una semana de enorme crecimiento, aunque su paso por Roma le deja una lección valiosa y la certeza de que llegará a Roland Garros instalado entre los cabezas de serie.

La historia del encuentro tuvo de todo: alternancias, tensión, interrupciones y un desenlace cruel para el español. Jódar sostuvo el primer set hasta el desempate, donde Darderi sacó provecho del impulso de la grada y cerró por 7-6(5) un parcial igualadísimo en el que ninguno de los dos cedió con facilidad.

𝑯𝒐𝒏𝒐𝒓, 𝑹𝒂𝒇𝒂. Honor. 🇪🇸❤️



Un combativo Rafa Jódar sucumbe ante Luciano Darderi y queda fuera de las semifinales del Masters 1000 de Roma. (7-6/5-7/6-0)#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/CNcy3PtjjU — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 14, 2026

El segundo capítulo pareció inclinarse definitivamente del lado local cuando el italiano dispuso de dos bolas de partido, pero el joven español resistió con un temple notable, cambió el guion y se llevó la manga por 5-7 para forzar un tercer set que alimentó la sensación de hazaña.

Sin embargo, el esfuerzo acumulado empezó a pasar factura. En el tramo decisivo, Darderi encontró una marcha más y Jódar, castigado física y mentalmente, se fue descomponiendo hasta encajar un 6-0 que reflejó con crudeza el derrumbe final.

Luciano Darderi celebra un punto contra Rafa Jódar. REUTERS

El italiano, arropado por el público y con más rodaje en este tipo de escenarios, aprovechó la caída del ritmo del español para cerrar una victoria que le llevó a sus primeras semifinales en un Masters 1.000.

Más allá del resultado, la imagen de Jódar en Roma vuelve a confirmar que su progresión ya no admite discusión. El español había llegado a cuartos tras superar a Learner Tien con autoridad por 6-1 y 6-4, en apenas 75 minutos, y había alimentado la sensación de que podía competir de tú a tú con cualquiera sobre tierra batida.

Su recorrido en la capital italiana, además, lo sitúa en una posición privilegiada de cara a Roland Garros, donde partirá como cabeza de serie y con la moral reforzada por una semana de enorme valor competitivo.

Roma, en cambio, premió a un Darderi que tuvo que sobrevivir a un duelo durísimo, con una suspensión incluida por el humo, antes de sellar una victoria de enorme mérito frente al español. El italiano se medirá en semifinales a Casper Ruud, que también avanzó con solvencia en el cuadro.

Para Jódar, queda la sensación agridulce de haber tenido el partido al alcance durante mucho rato y la certeza de que su futuro, ya de forma inevitable, apunta a París.