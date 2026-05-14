Una nube de humo provocada por los ultras del Inter de Milán obliga a detener el partido entre Rafa Jódar y Darderi

El Foro Itálico estuvo invadido por una humareda proveniente de los fuegos artificiales lanzados tras la final de la Copa de Italia en el Estadio Olímpico de Roma.

No se había terminado el primer set del partido que enfrentaba a Rafa Jódar y Luciano Darderi cuando se tomó una decisión nunca antes vista en la historia del tenis: el encuentro se detenía a causa del humo que provocaron los aficionados más radicales del Inter de Milán.

Los 'Nerazzurri' se impusieron a la Lazio en la final de la Copa Italia y la celebración se les fue de las manos a los aficionados presentes en el Olímpico de Roma.

El Foro Itálico donde se disputa el partido que enfrenta a Rafa Jódar y Darderi en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma estuvo invadido por una humareda proveniente de los fuegos artificiales lanzados tras la final de Copa.

🌬️✖️ 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐃𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫𝐢-𝐉𝐨́𝐝𝐚𝐫 por el humo que se ha generado tras la celebración final de la Coppa Italia. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/2nJeIpwu3L — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 13, 2026

Tras el humo y el olor a pólvora llegaron los problemas en el arbitraje electrónico, que funciona con cámaras. Inmediatamente se comunicó al público que se iba a resetear el sistema y luego se probaría de nuevo, aunque el tenista español no era muy optimista.

Darderi se quejó de que funcionara o no el sistema, él no veía. Jódar, por su parte, se puso a calentar hasta que el humo se fue despejando y el partido pudo reanudar.