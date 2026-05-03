Solo Madrid y Zverev separan a Sinner de convertirse en el primer hombre que gana cinco Masters 1.000 seguidos

Jannik Sinner, con la palma de su mano en alto, saluda tras una de sus victorias en Madrid. REUTERS

Del infierno al cielo en cuestión de un año. De cumplir una pequeña -y discutida- sanción por dopaje a alcanzar hitos jamás vistos en la historia del tenis.

Ese es Jannik Sinner, el tenista que sigue destrozando registros y que hoy, en la Caja Mágica de Madrid, puede hacer que su nombre deje una huella imborrable en este deporte.

Si el italiano se corona como campeón del Mutua Madrid Open por primera vez en su carrera, igualaría a Novak Djokovic como el único tenista de la Era Open en llevarse cinco Masters 1.000 de manera consecutiva.

Jannik Sinne se hace un selfie en el Mutua Madrid Open. REUTERS

De hecho, los de Sinner sí que serían de verdad todos de seguido, ya que cuando Nole lo hizo en 2011 se saltó Montecarlo en el calendario en aquella increíble racha.

A Jannik le falta un único obstáculo, el de Zverev. La condición del germano de doble campeón del torneo es lo único que le da algo más de equilibrio a una final en la que, sin duda, el gran favorito es el italiano.

El camino triunfal de Sinner

Jannik Sinner cumplió su sanción por dopaje el 4 de mayo del año pasado. A partir de ahí, quedó libre para poder volver a las pistas, un regreso que se produjo curiosamente en Roma, en casa, lo que en algunos círculos se entendió como una sanción a la carta.

Perdió aquel Masters 1.000 en la final ante Alcaraz, lo mismo que le pasó en el siguiente, en Cincinatti, pero desde entonces no sabe lo que es dejar de ganar en un torneo de este calibre.

Su alfombra roja comenzó en París el año pasado. En pista dura, una superficie que, sobre el papel, se adapta mucho mejor a las condiciones de Jannik Sinner.

En la capital francesa doblegó a Bergs, Cerúndolo, Shelton, Zverev y Aliassime en la final para proclamarse campeón. Todo sin ceder ni un solo set en estos cinco partidos, una superioridad abrumadora.

Aquello inició el camino hacia una racha histórica. Después llegó Indian Wells. Allí tuvo que vencer a rivales de la talla de Shapovalov, el creciente Fonseca, de nuevo Zverev y por último a Medvedev. Otra vez sin dejarse ni un solo set por el camino.

Como en Miami, donde tampoco dio la más mínima opción a ninguno de sus seis contrincantes. Tres Masters 1.000 ya no sólo ganándolos, sino haciéndolo además con una autoridad increíble. Un tremendo dictador.

Sinner se adjudicó su cuarto Masters 1.000 consecutivo en Montecarlo hace unas semanas. Aquello iba a ser una prueba para ver qué prestaciones podría ofrecer este año en tierra batida, y lo cierto es que no le pudo salir mejor.

Sí que cedió un set en la segunda ronda ante Machac, un pequeño borrón insignificante en su camino hacia el título. Su primer Masters 1.000 sobre arcilla, una nueva barrera derribada.

A por el quinto en Madrid

Ahora su racha sigue intacta en la tierra batida de Madrid. Sinner confirmó a última hora su presencia en la Caja Mágica. Ante las ausencias de Alcaraz y Djokovic se le presentaba una oportunidad inmejorable de seguir ganando que no podía dejar pasar.

Muguruza y Feliciano respiraron tranquilos. El torneo se había quedado prácticamente huérfano, pero la presencia de Sinner aseguraba pedigrí. La participación del número 1 iba a hacer olvidar, en la medida de lo posible, la ausencia de ídolo local.

También la presencia de Alexander Zverev, que ya sabe lo que es levantar el trofeo en la capital de España. Ahora los organizadores tienen la mejor final posible, la del número 1 contra el doble campeón del Mutua Madrid Open.

🎾 Sinner consigue el primer break del partido



Había empezado muy bien Jódar



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Sinner ha dejado claro que está sobradamente preparado para darle un nuevo bocado a la historia. Su tenis es ingobernable, sus golpes corren más que nunca, y parece haber encontrado en la tierra batida un nuevo hogar seguro.

Lo único que le separa de su quinto Masters 1.000 consecutivo es Alexander Zverev. El germano, tan buen tenista y con tantas ocasiones de oro perdidas para hacer un palmarés mucho mayor, busca su tercer título en Madrid.

El destino es caprichoso. Curiosamente 'Sasha' se ha cruzado en el camino de Sinner en los anteriores cuatro Masters 1.000 que cayeron del lado de Jannik Sinner, así que el balance es nefasto para él. Ahora, intentará cambiarlo en Madrid.

El récord de Djokovic

Novak Djokovic es hasta el momento el único jugador de la Era Open que ha sido capaz de ganar cinco Masters 1.000 de manera consecutiva. Sin embargo, el récord tiene letra pequeña y ahora Sinner podría incluso superarlo.

Nole firmó esta proeza en 2011, hace ya 15 años. Ganó en Indian Wells, Miami, Madrid, Roma y Canadá. En esta lista se puede observar que, entre medias, falta el Masters 1.000 de Montecarlo, una cita a la que el serbio no acudió.

Por lo tanto, es cierto que Djokovic ganó cinco Masters 1.000 de manera consecutiva, aquellos cinco a los que acudió, pero no los cinco seguidos que marcaba el calendario.

En cualquier caso, Jannik Sinner está a un último paso este domingo de convertirse en el hombre indestructible del tenis en estos prestigiosos torneos. La Caja Mágica ya le ha visto hacer diabluras, y tan sólo le falta hacer un último conjuro esta tarde en la Manolo Santana.