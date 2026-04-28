Rafa Nadal (39), extenista español: "Mis padres eran el pilar de mi vida y ese pilar se había desmoronado"

La figura de Rafael Nadal trasciende el tenis. Convertido en uno de los grandes iconos del deporte mundial, el balear también dejó ver, con el paso de los años, su lado más humano. Especialmente cuando recuerda uno de los momentos más duros de su vida, la separación de sus padres, un episodio que marcó profundamente su carrera y estuvo a punto de apartarle de las pistas.

En 2011 salió la autobiografía del español donde el propio Nadal confesó que atravesó una crisis personal que coincidió con un bajón en su rendimiento deportivo. “Mis padres eran el pilar de mi vida y ese pilar se había desmoronado”, explicó entonces el tenista, reflejando el impacto emocional que supuso la ruptura familiar.

Aquel momento llegó en una etapa clave de su carrera. Nadal, que ya se había consolidado como uno de los mejores jugadores del circuito, venía de años de éxitos y exigencia máxima.

Sin embargo, el conflicto personal afectó directamente a su estabilidad mental y a su concentración en la competición. El propio jugador reconoció que llegó a plantearse seriamente dejar el tenis de manera temporal: "Estaba deprimido, me faltaba entusiasmo".

La presión acumulada y la falta de equilibrio emocional provocaron un desgaste que iba más allá de lo físico. “Estuve cerca de parar”, llegó a admitir, evidenciando que el problema no estaba en su nivel de juego, sino en su situación personal. En ese contexto, el tenis dejó de ser una prioridad y pasó a un segundo plano frente a la necesidad de recomponer su vida familiar y emocional.

El tenista Rafa Nadal en un acto público. Gtres

Además, el propio Nadal ha reflexionado en múltiples ocasiones sobre la importancia de la familia en su trayectoria. Criado en un entorno muy unido en Manacor, siempre destacó el papel de sus padres en su formación como deportista y como persona.

Este episodio, lejos de debilitarle, acabó reforzando su mentalidad. Nadal regresó con más fuerza y logró seguir ampliando un palmarés histórico, convirtiéndose en uno de los tenistas más laureados de todos los tiempos.

Con el paso del tiempo, el extenista ha logrado hablar abiertamente de aquel episodio, normalizando una situación que afectó tanto a su vida personal como profesional. Su testimonio ha servido también para visibilizar la importancia de la salud mental en el deporte de alto nivel, un aspecto cada vez más presente en el debate público.

Porque detrás de los títulos, las victorias y la leyenda, también hay una historia de fragilidad, superación y aprendizaje. Y es precisamente ahí donde la figura de Rafael Nadal adquiere una dimensión aún mayor: la de un deportista que, incluso cuando todo parecía tambalearse, encontró la forma de seguir adelante.