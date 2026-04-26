Alerta por un virus que se extiende en el Mutua Madrid Open: "He vomitado en el baño y estoy sangrando"

Alerta roja en el Mutua Madrid Open. El torneo madrileño se está viendo azotado por un virus que ya se ha llevado por delante la participación de varios jugadores tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

La última en sufrir las consecuencias de esta afección ha sido Coco Gauff. La norteamericana vivió momentos muy delicados en el partido de este domingo ante la rumana Cirstea.

Gauff perdió el primer set por 4-6, y tuvo que marcharse a los vestuarios al sentirse indispuesta. Fue ahí cuando confesó posteriormente que vomitó.

Coco Gauff se siente indispuesta durante el partido ante Cirstea, pero aun así, logra forzar el tercer set#TenisRTVE



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Tras este momento crítico, la actual número 3 del mundo decidió aguantar en el partido y seguir adelante en busca de la remontada.

De hecho, a mitad del segundo set Gauff tuvo que apartarse un instante de la pista para acudir a la papelera situada junto a los banquillos para seguir vomitando.

Pese a todo ello, Coco Gauff consiguió obrar la remontada y se llevó la victoria por 4-6, 7-5 y 6-1.

"No me siento bien, no sé cómo lo he superado. Físicamente, creo que nunca me había sentido tan mal en una pista", confesó la norteamericana nada más conseguir el triunfo.

"Entre el primer y el segundo set estuve vomitando en el baño, llorando un poco, también estoy sangrando... Literalmente ha sido sangre, sudor y lágrimas el partido de hoy", dijo la número 3.

Una plaga

El Mutua Madrid Open está en completa alerta por la propagación de un virus. Expertos del medio Tennis Channel apuntaron a una posible intoxicación alimentaria.

Marin Cilic ya tuvo que retirarse del torneo, precisamente aludiendo a este mismo problema, pero el croata no es el único que ha sufrido las consecuencias.

La estadounidense Coco Gauff ha logrado remontar a la rumana Sorana Cirstea y reponerse a su malestar del segundo set, cuando tuvo que parar a vomitar (4-6, 7-5 y 6-1)



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Iga Swiatek, número 4 del mundo y una de las principales figuras del torneo, se retiró durante su partido de tercera ronda.

También en el cuadro femenino, Madison Keys se marchó antes de tiempo para casa sin ni siquiera haber saltado a la pista. Ahora, Gauff vuelve a disparar todos los avisos.

Se trata de un nuevo duro golpe para el Mutua Madrid Open, que con las ausencias clave de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vive una de sus ediciones más delicadas.