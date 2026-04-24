Jannik Sinner, el ídolo de repuesto del Mutua y su mejor oportunidad para dejar su firma en la casa de Carlos Alcaraz

A rey muerto, rey puesto. Eso es lo que debe de pensar el Mutua Madrid Open y, especialmente, los miles de aficionados que durante estos días van a pasar por la Caja Mágica.

Sin Carlos Alcaraz y sin Novak Djokovic, no hay duda de que el torneo está huérfano. Había mucho temor por la posibilidad de que Jannik Sinner también se borrara, pero el italiano ha visto una oportunidad inmejorable ante la ausencia de sus dos grandes rivales.

El número 1 se apuntó al Masters 1.000 madrileño pese a que había dejado la puerta abierta a no hacerlo. Cuando confirmó su presencia, todos respiraron.

Jannik Sinner, el nuevo ídolo del Mutua Madrid Open

Empezando por los organizadores -hubiera sido un palo muy gordo quedarse sin los tres grandes-, y siguiendo por los aficionados que habían pagado su entrada.

Ahora es evidente. Madrid ansiaba tener a Jannik Sinner a tenor de la locura que se ha desatado en las últimas horas. Y Sinner sentía que debía aprovechar la oportunidad de reinar en la casa de Alcaraz sin el murciano.

Sinner, el ídolo que se necesitaba

Es quien centra todos los focos, es el jugador que más peso mediático tiene y el que, por lo tanto, más fanáticos arrastra. Parece que su sanción por dopaje, al contrario que en otros deportes, no ha menoscabado ni un ápice su reputación.

Todos esperaban la llegada de Jannik Sinner a Madrid. Ya durante el 'media day' quedó claro quién era el ídolo de masas. Su presencia atrajo la atención de numerosos medios de comunicación, nada visto con ningún otro tenista en el torneo. Y no sólo los italianos. Todos querían conocer cómo estaba el número 1.

Jannik Sinner celebra la victoria en el Masters 1.000 de Montecarlo. Europa Press

Su aparición pública durante la mañana de ayer en la Caja Mágica fue el fiel reflejo de lo que arrastra Sinner.

Su entrenamiento en las pistas al aire libre estaba programado para las 12:00 horas, y 20 minutos antes ya estaba todo colapsado. La pista y los accesos. Nadie se lo quería perder.

Cualquier resquicio, por pequeño o lejano que fuera, era bueno para ver al transalpino. Se formaron incluso colas para poder verlo en acción aunque fuera tan sólo durante cinco minutos.

Italia mira a Madrid

EL ESPAÑOL ha podido pulsar en plena Caja Mágica cuál es el sentir del tenis italiano con Jannik Sinner para este Mutua Madrid Open.

Así, en conversación con Pietro Corso, periodista de Corriere dello Sport y Spazio Tenis, queda claro que la expectación por ver a Sinner campeón en la tierra batida de Madrid es una gran aspiración.

"Muchísima gente en Italia quería saber noticias sobre el primer entrenamiento. Mucha gente quiere saber los detalles de cómo se entrena Sinner, si se encuentra bien...", comenta el periodista para EL ESPAÑOL.

Alcaraz y Sinner se abrazan tras la final de Montecarlo. REUTERS

Eso sí, de sus palabras se desprende que hay cierto escepticismo sobre si jugar en Madrid es lo más adecuado de cara a Roland Garros: "No todas las personas están de acuerdo con jugar en Madrid porque algunos tienen miedo de que renuncie a Roma".

"Yo creo que él va a jugar los tres, Madrid, Roma y París. Muchos quieren ver a Sinner ganar los tres torneos y sin Alcaraz es una posibilidad que puede suceder", dice Corso sobre un posible predominio del italiano esta temporada en la gira de tierra batida.

Los italianos tienen además mucha intriga por corroborar si su compatriota ha mejorado en tierra batida tras los brotes verdes de Montecarlo: "Es el momento de jugar y será interesante de ver, con las condiciones de Madrid, cuánto mejoró Sinner en la tierra roja".

"Serán informaciones muy importantes para ver en Roma y París, que es el gran objetivo de Jannik para 2026", comenta el periodista transalpino sobre la gran meta de Sinner para este año.

Además, concluye haciendo referencia a Carlos Alcaraz: "Tengo un poco de miedo por Alcaraz, por lo que nos ha contado de su lesión es algo bastante complicado y puede ser más larga de lo que yo pensaba", finaliza Pietro Corso.

Una oportunidad inmejorable

Las aguas se han abierto de par en par para Jannik Sinner. Desde el sillón vio cómo sus dos principales rivales se cayeron del cartel. En cuestión de horas, primero fue Novak Djokovic el que alegó no estar en forma y después fue Alcaraz el que lamentó su lesión en la muñeca.

Por entonces Jannik estaba dudando todavía, después de su victoria en Montecarlo, si acudir a la capital de España, pero el caramelo que le ponían sobre la mesa era demasiado dulce como para dejarlo pasar.

Es el gran favorito del cartel. Sin duda ninguna. Eso sí, deberá lidiar con la presión porque desde fuera también se entenderá como un pequeño fracaso que Sinner no gane este año en Madrid sin ninguno de sus grandes enemigos.

Jannik Sinner, campeón en Montecarlo. REUTERS

Nunca ha conseguido llegar demasiado lejos Jannik en la Caja Mágica. Sus tres participaciones previas se reducen a una segunda ronda en 2021, una tercera ronda en 2022, y los cuartos de final de 2024.

Ahora la película ha cambiado. Sinner es mucho más tenista, mucho más dominador en el circuito, y su victoria reciente en Montecarlo confirma que ha mejorado en la arcilla.

Hoy debuta ante el francés Benjamin Bonzi, número 104 del mundo. Llega el momento de ver si Sinner comienza una relación de amor con el Mutua Madrid Open, en el territorio donde a Carlos Alcaraz le hubiera gustado volver a ganar.