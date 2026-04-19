Sinner, ante la oportunidad de entrar en la historia del tenis con un récord inaudito, se apunta al Mutua Madrid Open

Jannik Sinner sí estará finalmente en el Masters 1.000 de Madrid, que se disputa sobre la tierra batida de la Caja Mágica. Tras las ausencias confirmadas el pasado viernes de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, la presencia del actual número uno del mundo evita que el Mutua Madrid Open quede huérfano de grandes figuras en su cuadro masculino.

El sábado, durante la retransmisión del partido que enfrentó a Rafa Jódar y Arthur Fils en las semifinales del Trofeo Conde de Godó, Álex Corretja confirmó la presencia del número uno del mundo en la capital española.

El italiano, que no ha participado en ninguno de los torneos celebrados esta semana -Múnich y Barcelona-, ha dejado ver en sus redes sociales que ha compaginado jornadas de descanso con sesiones de entrenamiento en el Principado durante estos días. Precisamente allí, en Masters de Montecarlo, conquistó el título tras imponerse a Carlos Alcaraz.

The work doesn't stop 💪🏻🎾 pic.twitter.com/WQSCqjgyco — Jannik Sinner (@janniksin) April 18, 2026

La idea de Jannik era tomarse un largo descanso entre Montecarlo y Roma, pero entre las buenas sensaciones tras su primer gran título en tierra y las bajas confirmadas en el Mutua Madrid Open, el transalpino y su equipo han tomado finalmente la decisión de estar en el torneo.

Ya en Madrid, Sinner estará presente en la gala de los Premios Laureus, donde figura entre los nominados a mejor deportista del año junto a Carlos Alcaraz. Tras ello, el italiano permanecerá en la capital de España con el objetivo de alcanzar un hito histórico.

En busca del récord

Después de conquistar los títulos en París 2025, Indian Wells Masters, Miami Open y Masters de Montecarlo, busca ahora convertirse en el primer jugador de la historia en enlazar cinco coronas consecutivas de Masters 1.000.

Además, el torneo madrileño es uno de los dos que aún le faltan en esta categoría, junto a Internazionali BNL d'Italia, para completar el pleno.

Así, el número uno del mundo se lanza a por un desafío mayúsculo que, además, le permitiría afianzar el liderato del ranking durante mucho más tiempo del que ya tenía prácticamente asegurado.

Si gana el título, los 1.000 puntos le llevarían a una distancia casi insalvable para Alcaraz hasta después de la gira de tierra batida y muy probablemente hasta la gira de hierba.

A la espera de saber si la lesión de Alcaraz es tan grave como para alejarle también del torneo de Roma, Sinner demuestra una vez más su ambición por seguir rompiendo récords en el tenis y se lanza ahora a por un reto mayúsculo.