Sin Alcaraz, sin Djokovic y con la duda de Sinner: los reveses que 'matan' el cartel del Mutua Madrid Open

12:07 del mediodía. Novak Djokovic confirma en su cuenta de X y en el resto de perfiles que no jugará el Mutua Madrid Open.

16:03 horas, primeros compases de la tarde. Carlos Alcaraz agranda el terremoto y cuenta que tampoco podrá estar en la Caja Mágica como consecuencia de su lesión en la muñeca derecha.

Esas fueron las menos de cuatro horas de terror que sacudieron al Mutua Madrid Open este pasado viernes. De golpe y porrazo el torneo se quedó sin su principal atractivo, Alcaraz, y sin su segundo caballo ganador a nivel de imagen, Djokovic.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se abrazan tras la final del Open de Australia 2026. REUTERS

Por segundo año consecutivo el público madrileño se quedará sin poder ver en acción al actual número 2 del mundo. Ya el año pasado no acudió por unas molestias en el aductor y los isquiotibiales, y ahora ha sido la muñeca quien impide al de El Palmar estar en la Manolo Santana.

Eso hace temblar los cimientos del Mutua Madrid Open, cuyas entradas perdieron un valor incalculable en apenas cuatro horas. Y lo peor es que la sangría puede no terminar aquí, porque Jannik Sinner ya ha dicho que meditará seriamente su presencia en la capital española. Tres ausencias que podrían dejar muy tocado al torneo dirigido por Feliciano López y Garbiñe Muguruza.

Carlos Alcaraz, otra vez

Carlos Alcaraz vive una especie de relación amor-odio con el Mutua Madrid Open. Campeón de las ediciones de 2022 y 2023, desde entonces su conexión con el torneo de casa, uno de los que más ilusión le hace jugar en el año, no funciona.

El murciano se perderá por segunda vez consecutiva el Masters 1000 madrileño por las lesiones. Esta vez es por culpa de la muñeca. En el partido de su debut en el Conde de Godó el pasado martes notó algo extraño en la articulación, pero el dolor le resultaba familiar.

Tuvo que ser atendido, aunque aquello no fue óbice para que terminara el encuentro y hasta consiguiera la victoria ante el finlandés Otto Virtanen. Pero algo no iba bien. Suspendió el entrenamiento al día siguiente y poco después confirmó las malas sensaciones.

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026

"Es una lesión más seria de lo que imaginábamos", comentó en su explicación de por qué tenía que retirarse del Conde de Godó. Y tan seria, como que ahora no podrá estar tampoco en Madrid para no agravar la dolencia.

Son dos ausencias seguidas y tres años llegando con problemas a las mismas alturas de la temporada con el Mutua como víctima. En 2025 tampoco compareció Alcaraz por unos problemas musculares. Los isquiotibiales y el aductor fueron los culpables de esta ausencia.

Carlos Alcaraz, en el Conde de Godó. CONDE DE GODÓ

Pero en 2024, donde sí llegó a pisar la tierra batida de Madrid, tampoco llegó en las mejores condiciones. Carlos se quedó lejos de lo que muchos ansiaban y cayó en los cuartos de final ante Rublev. Acudió al torneo con molestias, y terminaron pasándole factura en forma de eliminación prematura.

Así, desde que en 2022 plantó su bandera por primera vez en la Caja Mágica y en 2023 revalidó su corona, nada ha vuelto a ser igual.

Djokovic, el triple campeón

Un triple campeón del torneo tampoco podrá prestar su caché al Mutua Madrid Open. Novak Djokovic anunció que no está en óptimas condiciones físicas para formar parte del cuadro, así que prefirió renunciar a este Masters 1000 y ultimar su preparación para Roland Garros.

A sus 38 años el serbio sabe que tiene que dosificar a la perfección sus esfuerzos, y cualquier paso en falso puede desembocar en una lesión más seria que podría ser fatal en esta recta final de su carrera.

En su empeño por sumar un Grand Slam más a su impresionante palmarés, Nole es consciente de que su condición física es fundamental para hacer frente a las nuevas generaciones que encarnan Alcaraz o Sinner.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

No obstante, hace mucho que el balcánico no brilla en la tierra batida de Madrid. El año pasado no pudo pasar de la segunda ronda al ser eliminado por Matteo Arnaldi, y en las dos ediciones anteriores ni siquiera llegó a participar.

"Deseamos que estés de vuelta lo antes posible y podamos disfrutar de tu tenis como tantas veces lo hemos hecho en la Caja Mágica", dijo el propio torneo a través de sus perfiles oficiales. Una baja que duele y mucho.

Un cartel raquítico

Lo cierto es que las bajas de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic han hecho mucho daño a la organización del torneo. Para el Mutua Madrid Open no poder contar con sus dos bazas más atractivas es, sin duda, un varapalo tremendo.

La ausencia de Alcaraz lo condiciona todo. Al Mutua llegan aficionados de todas las partes del país, y el público español estaba ansioso por poder disfrutar del doble campeón de Roland Garros en directo después de su ausencia del año pasado.

Esta vez tampoco podrá ser, y la preocupación por cómo puede afectar al ambiente del torneo y la venta de entradas es innegable.

Por si fuera poco, que tampoco esté Novak Djokovic, con quien muchos aficionados siguen identificándose y que representa la pelea de la vieja guardia, supone otro revés irreparable. Al fin y al cabo, con el permiso de Sinner, son los primeros nombres que se le vienen a cualquiera a la cabeza.

Precisamente las alarmas también se han disparado con una posible baja del propio Jannik Sinner. La fuente de estas dudas es él mismo: "Me voy a tomar dos o tres días libres y luego decidiré con mi equipo si vamos o no a Madrid", palabras del italiano después de salir campeón en Mónaco hace unos días.

Número 1 en duda, número 2 fuera y número 4 KO. El panorama no es muy halagüeño para un Mutua Madrid Open que ha recibido demasiados disparos en los últimos tiempos.