Novak Djokovic confirma que no va a estar en el Mutua Madrid Open por lesión: "No podré competir este año"

La baja de Novak Djokovic en el Mutua Madrid Open ya es oficial. El tenista serbio ha confirmado este viernes, a través de sus redes sociales, que no podrá participar en el torneo debido a una lesión que le impide competir en las mejores condiciones.

De hecho, ya se perdió los torneos de Miami y Montecarlo, lo que había generado dudas sobre su estado. Aunque se esperaba su reaparición en Madrid, finalmente no ha logrado recuperarse a tiempo para competir al máximo nivel.

Este jueves, el propio jugador dejó entrever su incertidumbre durante su presencia en un partido de baloncesto del Real Madrid. Allí reconoció ante los medios que su participación no estaba asegurada: “No sé si jugaré, no estoy seguro. Aún sigo lidiando con una lesión, así que estoy intentando manejarlo para jugar tanto como pueda”.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

Horas después, el serbio despejó cualquier incógnita con un mensaje claro y directo en sus redes sociales. “Madrid, desafortunadamente no podré competir este año. Continúo con mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!”, escribió el tenista, confirmando así su ausencia del torneo madrileño.

Se trata de una baja muy sensible para el Mutua Madrid Open, que pierde a una de sus principales figuras. Djokovic, con 24 títulos de Grand Slam en 38 finales disputadas, ostenta el récord histórico en el circuito masculino, un dato que alimenta el debate sobre si es el mejor tenista de todos los tiempos.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se abrazan tras la final del Open de Australia 2026. REUTERS

No es la primera vez que el serbio se ausenta del torneo madrileño en los últimos años. De hecho, esta será su tercera baja en las últimas cuatro ediciones. En su última participación, en 2025, cayó eliminado en las primeras rondas tras perder frente a Matteo Arnaldi, en un resultado que sorprendió a muchos.

A sus 38 años, Djokovic atraviesa una etapa marcada por los problemas físicos, algo habitual en la recta final de la carrera de cualquier deportista de élite. Las lesiones le han obligado a dosificar esfuerzos y a renunciar a varios torneos importantes, aunque su calidad sigue siendo indiscutible.

Pese a ello, el serbio ha demostrado recientemente que aún puede competir al más alto nivel. A principios de esta temporada, alcanzó la final del Open de Australia tras imponerse en semifinales al entonces número uno del mundo, Jannik Sinner, confirmando que sigue siendo un rival temible.

La ausencia de Djokovic supone un golpe importante para el torneo madrileño, tanto a nivel deportivo como mediático. Además, la organización también sigue pendiente del estado físico de Carlos Alcaraz, quien arrastra molestias tras su participación en el Godó y cuya presencia aún no está completamente garantizada.