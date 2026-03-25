El Bernabéu se transforma: instalará pistas de tenis para acoger entrenamientos durante el Mutua Madrid Open 2026

El Santiago Bernabéu vivirá una transformación sin precedentes durante las próximas semanas. El estadio del Real Madrid acogerá pistas de entrenamiento de tenis para las grandes estrellas del Mutua Madrid Open 2026.

El Masters 1.000 madrileño, que se disputa del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica, tendrá por primera vez una 'segunda sede' para los entrenamientos.

Las fechas fijadas para esta experiencia única van del 23 al 30 de abril, abarcando desde el jueves de la primera semana de competición hasta el de la segunda.

Según ha adelantado MARCA, el estadio se adaptará específicamente para que las grandes estrellas del torneo puedan entrenar por las mañanas, convirtiéndose en un privilegio exclusivo reservado a las mejores raquetas del planeta.

El hotel oficial donde se alojará la mayoría de los tenistas durante el torneo es el Eurobuilding, situado apenas a un minuto en coche del Bernabéu, lo que hace que los desplazamientos sean mínimos y la comodidad, máxima.

Una ventaja de primer orden para unos deportistas que necesitan optimizar al máximo sus rutinas durante las semanas de competición.

La operativa del estadio hace viable esta transformación. Tras el partido del Real Madrid ante el Alavés -previsto para el día 21 o 22 de abril-, el césped será recogido tal y como ocurre habitualmente después de cada encuentro, y el recinto se adaptará para albergar las instalaciones tenísticas.

La clave que lo hace posible es el calendario del equipo de Arbeloa. Con La Liga disputándose en distancias cortas con el Barcelona, el conjunto de Arbeloa afrontará tres salidas ligueras seguidas -Betis, Espanyol y Barcelona-, dejando el estadio libre durante ese período.

Expansión

No es la primera vez que el Bernabéu mira más allá del fútbol. Ya fue sede histórica de un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, y desde la radical remodelación del estadio se trabaja en convertirlo en un referente internacional de eventos deportivos y de ocio.

El deseo de que el tenis tenga presencia en el Bernabéu no es nuevo. Florentino Pérez lleva tiempo con la idea de celebrar un partido de exhibición en el estadio, con Carlos Alcaraz como gran protagonista deseado.

De hecho, el propio Alcaraz reconoció en una entrevista que le encantaría jugar allí, especialmente junto a Rafa Nadal. Ahora, aunque no será en formato competición, los tenistas por fin podrán pisar el verde -o más bien la pista habilitada sobre él- del estadio más icónico de España.

Madrid reafirma así su posición como capital mundial del deporte. Con el Mutua Madrid Open como escenario principal y el Bernabéu como telón de fondo, la ciudad prepara una nueva experiencia que mezclará el glamur del tenis de élite con la majestuosidad de uno de los estadios más espectaculares del mundo.