Carlos Alcaraz no da opción a Norrie y se clasifica por quinta vez consecutiva a las semifinales de Indian Wells

Carlos Alcaraz sigue escribiendo un 2026 de ensueño. El murciano se deshizo sin apuros de Cameron Norrie (6-3, 6-4) para alcanzar su quinta semifinal consecutiva en el Masters 1000 de Indian Wells, donde buscará su tercer título en el desierto californiano.

Con esta victoria, el número uno del mundo estiró su gran arranque de temporada hasta los 16 triunfos seguidos, un registro que incluye los títulos del Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

Alcaraz no encuentra techo bajo la dirección de Samuel López, su nuevo entrenador tras la salida de Juan Carlos Ferrero, que se ha marcado como objetivo conquistar los cuatro Grand Slam en un mismo año.

Norrie no era un oponente cualquiera. El británico, actual número 29 del ranking, es uno de los pocos tenistas del circuito capaz de incomodar de verdad al español: se había llevado tres de sus cinco últimos cruces, incluido el de segunda ronda en el Masters 1000 de París, el único torneo de los últimos 14 en el que Alcaraz no alcanzó al menos las semifinales.

Su juego zurdo, con una derecha cargada de efecto y un revés plano que aprovecha la velocidad del rival, le convierte en un adversario atípico para el murciano.

El español fue el primero en dar un golpe sobre la mesa con un quiebre para situarse 4-2, pero Norrie respondió de inmediato rompiendo en blanco el servicio del murciano, que cometió cuatro errores enviando la bola a la roja. Sin embargo, Alcaraz no se amilanó: recuperó la ventaja con un segundo break para el 5-3 y vendió la manga con autoridad desde el saque, 6-3.

Con un set en contra, el británico decidió jugársela. Apostó por un tenis agresivo, casi temerario -quizá la única receta posible frente a alguien como Alcaraz-, y logró romper el saque del español para colocarse 2-0 al inicio del segundo parcial.

Desde la grada, las instrucciones de Samuel López eran claras: "Trabaja un poco el punto antes de subir a la red", pedía el técnico a su pupilo, antes de referirse a Norrie como "una roca".

La alegría le endurece poco al británico. Alcaraz recuperó el break de inmediato y volvió a imponer su ley con otra rotura para el 3-2. El duelo se convirtió en un espectáculo vibrante, con ambos tenistas buscando las líneas y los golpes imposibles en un intercambio que entretenía al público.

Con 5-3 y al resto, Alcaraz dispuso de dos bolas de partido que dejaron escapar, pero al servicio no hubo discusión: cerró la manga 6-4 para confirmar su billete a semifinales.

Los números del español reflejaron su dominio: 27 golpes ganadores frente a 15 de Norrie, además de un 41% de puntos ganados con el primer servicio del rival al resto y un demoledor 62% con los segundos, clave para conseguir los cuatro quiebres que le otorgaron la victoria.

Ahora, en las semifinales del sábado Alcaraz se reencontrará con Daniil Medvedev, quien eliminó al vigente campeón Jack Draper con un 6-1, 7-5 en el que el ruso rozó la perfección en el primer set.

El historial favorece claramente al murciano: seis victorias por solo dos derrotas en ocho enfrentamientos, incluida la final de Indian Wells 2024 que se llevó Alcaraz. Medvedev, sin embargo, llega en forma a su cuarta semifinal consecutiva en este torneo y es un rival siempre peligroso en pista rápida.

La otra semifinal enfrentará al italiano Jannik Sinner y Alexander Zverev. Todo apunta, una vez más, a una final entre las dos mejores raquetas del planeta. Pero todavía les queda enfrente a cada uno un hueso muy duro de roer.