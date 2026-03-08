Carlo, chef italiano, sobre el plato favorito de Jannik Sinner: "La mejor pasta no se hace con tomate frito; usa 2 kg de passata"

El plato favorito de Jannik Sinner son los tortiglioni al pomodoro EE

Total: 25 min

Comensales: 4

El tenista Jannik Sinner ha convertido un gesto tan cotidiano como cocinar pasta en un ritual que repite la noche antes de cada partido. En vídeos y entrevistas, el italiano muestra cómo él mismo prepara unos tortiglioni con salsa de tomate, un plato que define como su favorito y que comparte con su equipo.

Esa sencillez encaja con la filosofía de otro italiano que entiende la pasta como un ejercicio de equilibrio: el chef Carlo Cracco, estrella Michelin, cuya versión de los spaghetti al pomodoro se ha convertido en referencia para quienes quieren elevar este clásico sin complicarlo.

La pasta al pomodoro más elegante

En la receta de Cracco publicada en Italia Squisita, la clave no está en sumar elementos, sino en trabajar bien los que hay.

Para cuatro personas propone 480 gramos de pasta, passata de tomate elaborada con varias variedades, un manojo de albahaca fresca, dos dientes de ajo enteros con piel, aceite de oliva virgen extra y sal.

La passata casera, hecha con distintos tipos de tomate, marca la diferencia frente a cualquier salsa industrial, porque aporta una profundidad de sabor imposible con una sola variedad.

Sinner, en su versión doméstica, también apuesta por una salsa simple hecha desde cero.

Ingredientes Tortiglioni o spaghetti, 480 g

Passata de tomate de calidad, 2 kg

Albahaca fresca, 1 manojo

Ajo fresco con piel, 2 dientes

Aceite de oliva virgen extra, al gusto

Sal fina, al gusto Paso 1 Calentar un buen chorro de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añadir los dos dientes de ajo enteros sin pelar y dejar que aromaticen el aceite un par de minutos sin que se doren en exceso. Paso 2 Verter la passata de tomate, añadir unas hojas de albahaca y sal al gusto. Cocinar a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa reduzca y concentre su sabor. Retirar los ajos antes de mezclar con la pasta. Paso 3 Mientras la salsa se cocina, poner abundante agua a hervir, salar generosamente y cocer la pasta un minuto menos del tiempo indicado en el paquete. Paso 4 Escurrir la pasta reservando un poco de agua de cocción. Incorporar los tortiglioni a la sartén con la salsa, añadir un poco de esa agua si es necesario y saltear todo junto un minuto a fuego vivo para que la pasta absorba el sabor del tomate. Paso 5 Servir de inmediato con unas hojas de albahaca fresca por encima y, si se desea, una ralladura de parmigiano reggiano.

Un plato de élite por su sencillez

Que el número uno del tenis elija una pasta con tomate como cena previa a un partido dice mucho del valor de los hidratos de carbono complejos en el deporte de alto nivel.

La pasta aporta energía de liberación lenta, imprescindible para sets que pueden durar horas, y el tomate suma licopeno y antioxidantes sin añadir apenas grasa.

Para Sinner, cocinar esa pasta es además un acto de conexión con su equipo y sus raíces, algo que trasciende la nutrición y entra en el terreno del ritual y la identidad.