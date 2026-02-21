Carlos Alcaraz gana el ATP 500 de Doha por primera vez en su carrera tras imponerse con contundencia a Arthur Fils

Carlos Alcaraz ha agrandado su palmarés tras derrotar en la final del ATP 500 de Doha a Arthur Fils, con quien no tuvo ningún tipo de compasión. El número uno del mundo se llevó su primer entorchado de la temporada en pista dura tras imponerse al francés en dos rápidos y cómodos sets (6-2, 6-1).

El español firmó su mejor partido del torneo ante el tenista galo, quien acabó desesperado rompiendo su raqueta. Y es que ante el nivel que mostró Carlitos, muy pocos son los tenistas que pueden plantarle cara.

Alcaraz se mostró muy sólido en su servicio -la que había sido su asignatura pendiente durante el torneo- e hizo de la volea el mejor arma para decantar la final a su favor. El español despejó en el partido clave las dudas sobre su juego en esta pista dura y no dio opción a Arthur Fils.

