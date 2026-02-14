Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha: rival, horario y dónde ver su próximo partido

Carlos Alcaraz ya tiene fecha, rival y escenario para su regreso a las pistas tras conquistar el Open de Australia. El número uno del mundo arrancará su andadura en el ATP 500 de Doha frente al francés Arthur Rinderknech, en un estreno que se presenta como el primer gran examen de su temporada sobre pista dura.

El Qatar ExxonMobil Open será el puente entre su éxito en Melbourne y la próxima gira estadounidense, con Indian Wells y Miami en el horizonte inmediato.

El torneo catarí se disputa del 16 al 21 de febrero en el Khalifa International Tennis & Squash Complex, en Doha, sobre superficie rápida y en condiciones de calor moderado y algo de viento, habituales en esta cita del calendario.

Alcaraz llega como principal cabeza de serie en un cuadro de 32 jugadores, lo que le obliga a entrar en acción desde la primera ronda pese a su condición de líder del ranking y gran favorito al título.

Su rival de debut será Arthur Rinderknech, jugador de 30 años, de casi dos metros de altura y uno de los perfiles más peligrosos del circuito en pista rápida por la combinación de saque potente y juego directo.

El francés se ha asentado en el Top 30 y viene de firmar resultados sólidos en 2025, incluido un gran papel en pistas asiáticas que le ha reforzado como aspirante a dar sustos en este tipo de torneos.

No será, por tanto, un estreno plácido para el murciano, que tendrá que ajustarse rápido al bote de la pista y a las condiciones exteriores para neutralizar el servicio de su rival.

Carlos Alcaraz, con el trofeo del Open de Australia 2026 Europa Press

El duelo entre Alcaraz y Rinderknech está programado para la primera mitad de la semana, en una de las dos primeras jornadas del cuadro principal.

El torneo organiza sesiones de día y de noche, y por su tirón mediático y su estatus en el circuito, lo más probable es que el partido del español ocupe el turno estelar de la tarde-noche, horario que concentra la mayor audiencia tanto en Catar como en Europa.

El orden de juego definitivo se confirmará en la víspera, pero todo apunta a un estreno con focos, grada llena y máxima exposición televisiva.

En cuanto al cuadro, Alcaraz comanda la parte alta y evita a varios de los grandes favoritos hasta las rondas decisivas. Su camino teórico le llevaría a cruzarse en cuartos con un jugador de perfil agresivo como Karen Khachanov y, más adelante, con nombres del calibre de Daniil Medvedev o Andrey Rublev antes de una hipotética final.

En la otra mitad se sitúa Jannik Sinner, reeditando el reparto de fuerzas que ha marcado buena parte de la rivalidad reciente en la élite del tenis masculino.

Los aficionados podrán seguir el debut de Alcaraz en el ATP de Doha en Movistar Plus+, a través de sus canales de tenis (dial 7/#Vamos y diales del paquete Deportes, según programación diaria).

El choque frente a Rinderknech será, además, el primer test serio para medir cómo reacciona el número uno tras el desgaste emocional y físico del primer Grand Slam de la temporada, y marcará el tono de lo que puede ofrecer en una gira de pista dura que se perfila clave en su pelea por consolidar el liderato del ranking