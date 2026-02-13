La nueva vida de Boris Becker (58), extenista, tras pasar 8 meses en la cárcel: "Ahí eres un don nadie, tan solo un número"

Boris Becker fue alguna vez el rey del tenis mundial. Con apenas 17 años conquistó Wimbledon en 1985, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia del torneo. Acumuló seis Grand Slams, llegó a ser número uno del mundo y amasó una fortuna estimada en 50 millones de dólares.

Pero la vida del alemán, nacido en Leimen hace 58 años, dio un vuelco que ni el guion más dramático habría imaginado. Todo comenzó a desmoronarse por sus problemas financieros. Dos divorcios costosos -el primero con Barbara Feltus, que le supuso un acuerdo de 14,4 millones de dólares, y el segundo con Sharlely Kerssenberg-, inversiones fallidas y un tren de vida insostenible fueron vaciando sus cuentas.

En 2017, un tribunal británico lo declaró en bancarrota por el impago de un préstamo de 4,6 millones de euros. "Mis ingresos de carrera se los tragó un divorcio muy caro", reconoció ante el juez. Pero lo peor estaba por llegar: la justicia descubrió que había ocultado activos por valor de 2,5 millones de libras para no pagar a sus acreedores.

En abril de 2022, el Tribunal de la Corona de Southwark lo condenó a dos años y medio de prisión. Becker ingresó en la cárcel de Wandsworth, a apenas tres kilómetros de la pista central de Wimbledon, donde años atrás había levantado trofeos ante miles de espectadores.

"Es una locura", admitió él mismo sobre ese grotesco contraste. Allí dentro, el ídolo deportivo dejó de existir. "En la cárcel eres un don nadie. Eres solo un número. El mío era A2923EV. No me llamaba Boris, era un número. Y a nadie le importa una mierda quién eres", confesó en una entrevista posterior.

Los inicios de Boris Becker en el mundo del tenis Instagram (@borisbeckerofficial)

Durante ocho meses convivió con asesinos y todo tipo de reclusos. El sistema penitenciario británico no hizo distinciones con el excampeón. "El que dice que la cárcel es fácil de manejar, es un verdadero castigo", declaró. También reconoce haber perdido al 95% de sus amigos durante esa etapa, aunque asegura que no le interesa recuperarlos: "Quieren volver a ser mis amigos y les he dicho: gracias, pero no".

En diciembre de 2022 quedó en libertad y fue deportado a Alemania, con una prohibición de pisar Reino Unido durante 10 años. Desde entonces, Becker ha reconstruido su vida pieza a pieza. Se instaló en Milán junto a su tercera esposa, Lilian de Carvalho Monteiro, una analista de riesgo político de 24 años menor que él, que estuvo a su lado durante todo el proceso judicial.

En septiembre de 2024, la pareja celebró una boda con 150 invitados en Portofino. Y en noviembre de 2025 dio la bienvenida a su quinta hija, Zoë Vittoria, nacida justo un día antes de que Becker cumpliera 58 años.

Profesionalmente, el alemán ha retomado su carrera como comentarista experto de tenis para Eurosport, cubriendo Grand Slams como el reciente Abierto de Australia 2026. Además, en octubre de 2025 publicó sus memorias bajo el título Inside: Ganar. Perder.

Empezar de nuevo, un libro que se presentó en España durante su visita a La Revuelta de David Broncano. "Nada de eso habría pasado si no hubiera ganado Wimbledon con solo diecisiete años. En ese momento todo cambió. Ese instante selló mi destino", escribe en sus páginas. Becker vive ahora una segunda oportunidad que, según él mismo admite, nunca imaginó que llegaría. Pero llegó.