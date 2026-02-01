Tenis Las mejores imágenes de la final del Open de Australia: Carlos Alcaraz barre a Djokovic Cristina Muñiz Publicada 1 febrero 2026 13:00h Actualizada 1 febrero 2026 13:25h 1 de 10 Carlos Alcaraz y Novak Djokovic posan para fotografías en la red durante la final individual masculina en la final del Open de Australia. EFE. 2 de 10 Carlos Alcaraz durante el encuentro. 3 de 10 Novak Djokovic de Serbia gesticula durante la final individual masculina contra Alcaraz. 4 de 10 Vista general del partido final individual masculino entre Novak Djokovic de Serbia y Carlos Alcaraz de España en el día 15 del torneo del Open de Australia. EFE. 5 de 10 Momento exacto en el que Alcaraz gana y se desploma al suelo a modo de celebración. EFE. 6 de 10 Alcaraz sujetando el trofeo tras ganar la final. EFE. 7 de 10 Novak Djokovic durante el partido. EFE. 8 de 10 El extenista español, Rafael Nadal, acudió a Australia a disfrutar del encuentro. EFE. 9 de 10 Carlos Alcaraz celebrando con su equipo tras ganar la final. EFE. 10 de 10 Djokovic tras perder un punto decisivo en el partido. EFE. Australia Alcaraz Tenis