Rybakina se erige como campeona del Open de Australia tras dar la sorpresa ante la favoritísima Sabalenka

Rybakina, con el trofeo de campeona del Open de Australia junto a la extenista Jennifer Capriati Reuters

Melbourne tiene nueva campeona. La kazaja Elena Rybakina conquistó este sábado el Open de Australia en una ajustada final en la que batió a la número uno mundial, Aryna Sabalenka. [Narración y estadísticas: Sabalenka - Rybakina]

Rybakina ganó en tres sets (4-6, 6-4 y 4-6) a la doble ganadora del Open de Australia (2023 y 2024) y levantó por primera vez el título. Es su segundo Grand Slam, tras su victoria en Wimbledon en 2022.

Por segundo año seguido, Sabalenka cayó en la final de Melbourne y fracasó nuevamente en su intento por recuperar la corona. En 2025 su verdugo fue la estadounidense Madison Keys y, un año más tarde, volvió a hincar la rodilla ante Rybakina.

Elena Rybakina, tras ganar la final del Open de Australia 2026 Reuters

El partido fue la reedición de la final de 2023, cuando la bielorrusa se impuso remontando un set en contra. Tres años después, el guion se invirtió. Rybakina tomó la iniciativa desde el primer juego, quebrando el servicio de Sabalenka con un revés ganador que marcó el tono del primer set.

Su potencia desde el fondo de la pista y la demoledora eficacia de su primer servicio desestabilizaron a la favorita, que solo pudo aprovechar cinco de quince puntos con el segundo saque de la kazaja.

La tensión alcanzó su punto álgido cuando Rybakina, con 3-2 arriba en el primer parcial, salvó dos bolas de break consecutivas: primero con un ace y después con un saque que Sabalenka no pudo devolver. Ese aguante psicológico resultó determinante para cerrar el set 6-4.

El segundo acto cambió radicalmente. Sabalenka elevó su nivel físico y encontró profundidad en sus golpes, prolongando los intercambios y desgastando a su rival. Tras tener tres puntos de set, la número uno solo necesitó uno para romper el servicio de Rybakina y forzar el tercer parcial. Era su primer quiebre en seis oportunidades.

Sabalenka, durante el Open de Australia 2026 Reuters

El inicio del set definitivo pareció darle la razón a quienes apostaban por la bielorrusa. Un nuevo break la situó 3-1 arriba, y la historia de 2023 parecía repetirse. Pero fue entonces cuando Rybakina protagonizó una remontada memorable.

Recuperó el break inmediatamente e igualó el marcador 3-3, forzando a Sabalenka a jugar bajo una presión insoportable que derivó en errores no forzados en los momentos críticos.

Con 5-4 y servicio para el campeonato, la kazaja mantuvo la sangre fría característica de las grandes campeonas. Cerró el encuentro con un ace, sellando de manera espectacular su segundo título de Grand Slam.

Esta victoria consolida a Rybakina como una de las grandes figuras del circuito. Con una racha de 21 victorias en sus últimos 22 partidos y nueve triunfos consecutivos ante rivales del top 10, la tenista de 26 años regresa al tercer puesto del ranking mundial. Además, se embolsa 2.79 millones de dólares como premio.

Rybakina se abraza con Sabalenka tras la final del Open de Australia 2026 Reuters

Para Sabalenka, la derrota frustra su aspiración de recuperar su corona en Australia. Disputaba su cuarta final seguida en Australia, un récord que no se veía desde las seis finales consecutivas de Hingis entre 1997 y 2002.

Ahora, la número uno deberá recomponerse y demostrar, como ya hizo tras su derrota en 2025, su capacidad de resiliencia.