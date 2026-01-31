Rafa Nadal (39), extenista, alto y claro sobre la final del Open de Australia: "Si gana Djokovic, no será un drama para mí"

Rafa Nadal regresó este sábado a Melbourne Park, donde este domingo presenciará como invitado de honor la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

El balear, que se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024, compareció ante un grupo reducido de periodistas internacionales para expresar sus sentimientos divididos ante un duelo que enfrenta a su compatriota con uno de sus mayores rivales históricos.

El exnúmero uno del mundo no escondió su posición. "Si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos", declaró con firmeza.

Sin embargo, matizó inmediatamente sus palabras reconociendo el vínculo especial que mantiene con el serbio: "Honestamente, tengo sentimientos encontrados porque mi historia con Novak es espectacular. Competimos al máximo nivel durante muchos años y le deseo lo mejor. Sinceramente, si ganara, me alegraría mucho por él".

El ganador de 22 Grand Slam justificó su inclinación hacia Alcaraz por la cercanía reciente que han desarrollado: "Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos, compartimos el equipo español... Si gana Novak, estaré contento por él porque, en cierto modo, es espectacular lo que está haciendo. No sería un drama para mí, pero si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos".

Carlos Alcaraz, al más puro estilo Rafa Nadal en Melbourne

Sobre el papel de favorito, Nadal lo tiene claro. En declaraciones a la cadena australiana Channel Nine, designó al murciano como el claro candidato al título: "Creo que el favorito es Carlos. Es joven, tiene energía y está en su mejor momento. Pero Novak es Novak. Es un jugador muy especial".

El manacorí destacó además la ventaja física del español tras las exigentes semifinales que ambos finalistas disputaron el viernes: "Estoy seguro de que se va a recuperar. Aunque haya sido una batalla larga, la otra semifinal tampoco fue corta y con un jugador que tiene una edad distinta, así que creo que Carlos tiene incluso más posibilidades de recuperarse mejor que Novak".

Precisamente sobre esas semifinales, Nadal reconoció haber disfrutado como espectador del maratón de cinco horas y 27 minutos entre Alcaraz y Alexander Zverev: "Fue un gran día para todos los aficionados, entre los que me incluyo. Una de esas jornadas que crea recuerdos perdurables en el tiempo. El partido de Carlos lo tuvo todo, la verdad".

Respecto al drama de los calambres que sufrió el murciano en el tercer set, el balear explicó que "los calambres, si consigues aguantar un buen rato, suelen pasar; son calambres a veces tensionales".

Pese a su apoyo explícito a Alcaraz, Nadal dedicó palabras de profunda admiración para Djokovic y su capacidad de seguir compitiendo a los 38 años. "No me sorprende ver a Novak en la final. ¿Por qué no? Yo también estaría compitiendo si no hubiera sido por las lesiones. Es muy positivo para nuestro deporte que continúe en activo y sea capaz de competir de tú a tú con tenistas jóvenes. Merece mucho respeto, considero a Novak un gran ejemplo para todos de resiliencia y compromiso", afirmó.

Al periódico The Age añadió: "Novak, por razones obvias, no está en su mejor momento, pero sigue siendo muy competitivo a una edad en la que es difícil serlo. Así que le tengo un respeto total".

Las declaraciones de Nadal se produjeron en el marco de su regreso a Melbourne, donde este sábado recibió un coche personalizado de Kia conmemorando sus dos títulos australianos de 2009 y 2022.

Este domingo, justo antes de la final masculina, protagonizará la Noche de las Leyendas junto a Ashleigh Barty y Dylan Alcott. "Al no estar en una mentalidad profesional desde hace un tiempo, lo primero que quiero es volver a disfrutar de una gran batalla y de un gran nivel de tenis", expresó sobre la experiencia de presenciar el duelo como espectador.