Más de 2 millones: Alcaraz (22) ganará el mayor premio en la historia del Open de Australia si derrota a Djokovic en la final

Carlos Alcaraz, tras su victoria en semifinales del Open de Australia 2026 Reuters

Carlos Alcaraz disputará este domingo la final del Open de Australia 2026 ante Novak Djokovic con un premio histórico en juego.

Si el murciano logra imponerse al serbio en la Rod Laver Arena de Melbourne, se embolsará 4.150.000 dólares australianos, equivalentes a 2,44 millones de euros, la mayor cantidad jamás ofrecida en este torneo.

El Open de Australia ha incrementado el premio del campeón un 19% respecto a la edición de 2025, cuando el ganador recibió 3.500.000 dólares australianos.

Este aumento forma parte de una bolsa total de premios que alcanza los 108 millones de dólares australianos, consolidando el torneo australiano como uno de los grandes Slams mejor remunerados de la historia.

Para Alcaraz, la victoria significaría mucho más que la recompensa económica. Con apenas 22 años, se convertiría en el sexto hombre de la Era Abierta en completar el Grand Slam en su carrera, es decir, conquistar los cuatro grandes torneos: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Zverev y Alcaraz se funden en un abrazo Reuters

Además, sería el más joven de la historia en lograrlo, un hito que nadie ha alcanzado a su edad.

El español ya acumula seis Grand Slams en su palmarés: US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros 2024, Wimbledon 2024, Roland Garros 2025 y US Open 2025. Australia es su asignatura pendiente, el único grande que se le resiste, y la oportunidad de conquistarlo frente a Djokovic añade épica al desafío.

Incluso en caso de derrota, Alcaraz no saldrá con las manos vacías. El subcampeón del torneo recibirá 2.150.000 dólares australianos, unos 1,27 millones de euros, lo que supone una diferencia de 1,18 millones de euros respecto al ganador.

Una cifra considerable, pero que palidece ante la dimensión histórica que tendría para el murciano levantar su primer trofeo en Melbourne Park.

El camino de Alcaraz hasta la final ha sido épico. En semifinales protagonizó el partido más largo de la historia del torneo en esa ronda, venciendo a Alexander Zverev en cinco horas y 27 minutos tras un encuentro agónico que terminó 7-5 en el quinto set.

Esa victoria le ha costado un desgaste físico considerable, pero le ha puesto en posición de alcanzar la gloria.

Enfrente tendrá a un Djokovic que busca su undécimo título en Australia, un récord absoluto que extendería su dominio en Melbourne.

El serbio, con 38 años, aspira además a su vigésimo quinto Grand Slam, superando a Margaret Court como el tenista con más grandes en la historia del tenis, hombres y mujeres incluidos.

El historial entre ambos está igualado en grandes finales, con dos victorias para cada uno. Alcaraz ganó Wimbledon 2023 y Wimbledon 2024, mientras que Djokovic se impuso en Cincinnati 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el último enfrentamiento directo, las semifinales del US Open 2025, Alcaraz se llevó el triunfo con autoridad.

Desde el punto de vista económico, Alcaraz ya es el tenista mejor pagado del mundo en la actualidad, con más de 60 millones de dólares acumulados en premios de torneos y un patrimonio neto estimado en 85 millones de dólares incluyendo patrocinios.

En 2025 tuvo la segunda mejor temporada económica de la historia del tenis, embolsándose aproximadamente 21 millones de dólares solo en premios.

Alcaraz intentará escribir una página dorada en la historia del tenis español. La recompensa económica es extraordinaria, pero el lugar en la inmortalidad del deporte blanco no tiene precio.