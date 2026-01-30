Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, en directo Open de Australia | El murciano se juega el pase a la final
El tenista busca su primera final del Open de Australia ante Zverev.
¡Hasta aquí el Alcaraz - Zverev!
Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro de locura entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. El murciano se lleva una victoria de lo más emocionante tras cinco horas y media de encuentro y después de jugar lesionado. Alcaraz jugará el domingo su primera final en Australia, está por ver si contra Sinner o Djokovic, que juegan a continuación. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Alcaraz y su recuperación
"Quiero estar en plena forma o lo mejor que pueda para el domingo", cuenta Carlos Alcaraz en declaraciones a Eurosport sobre la final del domingo.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Su primera final en Australia
Carlos Alcaraz jugará por primera vez la final del Open de Australia. Lo hace tras un partido que ha durado 5 horas y 27 minutos, en el que ha doblegado a Zverev en cinco sets. Las molestias musculares complicaron un partido que tenía encarrilado, y provocaron un desenlace muy emocionante.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | ¡¡Victoria para Carlos Alcaraz!!
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) | ¡¡Victoria para Carlos Alcaraz!! ¡Increíble la manera en la que se ha llevado el triunfo el tenista murciano, uno de sus mejores partidos de su carrera! Con un gran golpe de derecha cierra el número 1 del mundo el partido y su pase a la final.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | ¡Alcaraz se asegura el supertiebreak!
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-5) | ¡Juego para Carlos Alcaraz! ¡Se pone 6-5 arriba el tenista murciano y al menos se asegura el supertiebreak!
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | ¡Break para Alcaraz!
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 5-5) | ¡¡Rompe Carlos Alcaraz el servicio de Zverev!! Al fin, en la sexta oportunidad de rotura, el murciano vuelve a equilibar el marcador en este quinto set. ¡Hay vida para Alcaraz!
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | ¡Última oportunidad para Alcaraz!
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 4-5) | ¡Mantiene su servicio Carlos Alcaraz en este juego y sobrevive en el partido! Va a ser la última oportunidad de mantenerse en el partido para el español, tendrá que romper el servicio de Zverev o el germano pasará a la final.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Zverev, a las puertas de la victoria
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 3-5) | Increíble como ha mantenido esta vez Zverev su servicio. Dos nuevas bolas de break ha tenido que salvar el germano, que ahora resta para ganar el partido y meterse en la final.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Cinco horas de partido
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 3-4) | Se cumplen las cinco horas de juego en estas semifinal entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. En el quinto set, por el momento sigue mandando el germano.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Alcaraz no se rinde
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 3-4) | No va a dar su brazo a torcer tan fácilmente Carlos Alcaraz. Se queda con su servicio y pone el 3-4 para seguir metiendo presión a Zverev, que tendrá que defender su saque.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Zverev sigue mandando
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 2-4) | Se adjudica su servicio Zverev para seguir mandando en la quinta manga. Ha vuelto a tener una bola de break Carlos Alcaraz, pero el germano ha solventado la situación.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | ¡Juego para Carlos Alcaraz!
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 2-3) | ¡¡Se adjudica el juego Carlos Alcaraz!! ¡Levanta el puño mientras se marcha al banquillo demostrando que todavía quiere plantar cara!
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Juego para Zverev
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7,1-3) | Consigue mantener su servicio Zverev para seguir mandando en el quinto set. La derecha a la red de Alcaraz deja el 1-3 en este último parcial después de haber desperdiciado hasta dos bolas de rotura.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Dos bolas de break para Alcaraz
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-2) | Vibrante este cuarto juego del quinto set. Carlos Alcaraz no se da por vencido y le sigue apretando a Zverev. Ha dispuesto de dos bolas de break, aunque por el momento resiste el germano con su servicio.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | ¡Resiste Carlos Alcaraz!
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-2) | ¡No se da por vencido Carlos Alcaraz! Se adjudica el murciano ahora su saque con cierta solvencia y demuestra que va a ofrecer resistencia hasta el final.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | El diálogo de Alcaraz
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 0-2) | "Aquí se va a ver si tengo un poquito de suerte", comenta con su staff Carlos Alcaraz antes de empezar a sacar en el tercer juego del quinto set.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Ventaja para Zverev
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7) | Confirma el break Alexander Zverev, que pasa a jugar en una cómoda posición en esta ultima manga. Alcaraz lo sigue intentando pese a sus molestias físicas, pero el germano está ahora en un gran momento de confianza.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | Break para Zverev
(6-4, 7-6, 6-7, 6-7) | ¡Rompe el servicio Zverev! Se le complican las cosas a Carlos Alcaraz, que cede el primer juego en este quinto set.
Alcaraz - Zverev, semifinales del Open de Australia | ¡Arranca el quinto set!
¡Comienza el quinto set en las semifinales del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev! Todo por decidir en busca de la gran final.