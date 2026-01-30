Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, en directo Open de Australia | El murciano se juega el pase a la final

Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro de locura entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. El murciano se lleva una victoria de lo más emocionante tras cinco horas y media de encuentro y después de jugar lesionado. Alcaraz jugará el domingo su primera final en Australia, está por ver si contra Sinner o Djokovic, que juegan a continuación. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!