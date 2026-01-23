Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido: horario y cómo ver los octavos de final del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz ya mira a los octavos de final del Open de Australia 2026 con la sensación de estar entrando en velocidad de crucero.

Tras arrasar a Corentin Moutet en tres mangas y firmar su partido número 100 en Grand Slam, con un espectacular balance de 87-13 que le coloca a la altura de Björn Borg, el murciano se jugará un puesto en cuartos ante un viejo conocido: el estadounidense Tommy Paul.

Será el octavo capítulo de una rivalidad cada vez más recurrente en las grandes citas y el primer gran examen de este torneo en Melbourne para el número uno del mundo.

El contexto no puede ser más favorable a Alcaraz, al menos sobre el papel. El español llega a esta cuarta ronda sin haber cedido un solo set en lo que va de campeonato, con victorias convincentes ante Adam Walton, Yannick Hanfmann y el propio Moutet, y transmitiendo la sensación de tener controladas tanto las emociones como la carga física.

Su paso a la segunda semana del torneo le confirma por tercer año consecutivo entre los 16 mejores en Australia, un suelo sobre el que quiere construir por fin su asalto al único grande que le falta.

Tommy Paul, en el Open de Australia 2026 Reuters

Enfrente tendrá a un Paul que aterriza en octavos casi sin desgaste: apenas 11 juegos encajados en tres partidos y una cómoda clasificación ante Alejandro Davidovich, que se retiró lesionado tras un doble 6-1.

El estadounidense, 19º cabeza de serie, es un jugador de fondo consistente, muy atlético y con buen instinto para cambiar alturas y ritmos, un perfil que históricamente ha exigido a Alcaraz, sobre todo en sus primeros duelos en pista dura.

Sin embargo, el cara a cara se ha inclinado con fuerza hacia el español en los últimos tiempos: 5-2 en el global, con cuatro triunfos seguidos en citas de máximo nivel como Cincinnati 2023, Wimbledon 2024, los Juegos Olímpicos de París y Roland Garros 2025.

Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Tommy Paul

El Alcaraz-Paul se disputará en Melbourne Park, el complejo de pistas duras que acoge el Open de Australia, dentro del habitual marco de 25 canchas con la Rod Laver Arena como escenario principal.

Por jerarquía y por el peso mediático de ambos, todo apunta a que el encuentro se programará precisamente en la pista central, como ya ocurrió en los tres compromisos anteriores del murciano este año, aunque el torneo aún no ha oficializado la pista concreta en el orden de juego.

A qué hora se juega el partido entre Alcaraz y Tommy Paul

El duelo de octavos está fijado para el domingo 25 de enero, dentro de las dos jornadas reservadas a esta ronda (domingo y lunes, hora local de Melbourne).

La organización todavía no ha asignado turno, de modo que el horario exacto está pendiente del orden de juego definitivo, pero el marco está claro: los partidos diurnos comienzan sobre las 11:00 en las pistas exteriores y a mediodía en las grandes pistas, mientras que las sesiones nocturnas arrancan a partir de las 19:00, siempre en hora local.

Traducido a la Península, eso sitúa el partido de Alcaraz en una franja que va, aproximadamente, desde la madrugada (en torno a la 1:00-2:00) hasta media mañana (alrededor de las 10:00-11:00), dependiendo de si se programa en sesión de día o de noche.

Dónde ver por TV el partido entre Alcaraz y Tommy Paul

En España, el Alcaraz-Paul solo podrá seguirse a través de los operadores que poseen en exclusiva los derechos del Open de Australia 2026.

El torneo se emite íntegramente en los canales de Eurosport, accesibles en plataformas como Movistar Plus y otras televisiones de pago, y en streaming a través de HBO Max, que ofrece todas las pistas de Melbourne Park en directo.

También se podrá ver vía app de Eurosport y servicios que integran sus canales, pero no habrá señal en abierto, por lo que para seguir el partido en directo será imprescindible disponer de alguno de estos servicios de suscripción