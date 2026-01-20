Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido: horario y cómo ver la segunda ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz afronta este miércoles 21 de enero un nuevo reto en su camino hacia la conquista del único Grand Slam que le falta por ganar.

El murciano, actual número uno del mundo, se medirá al veterano alemán Yannick Hanfmann en la segunda ronda del Open de Australia 2026, un torneo donde el español aspira a completar su carrera del Grand Slam con apenas 22 años.

El tenista de El Palmar llegó a esta cita tras superar con solvencia al australiano Adam Walton en su debut el pasado domingo, imponiéndose en tres sets consecutivos (6-3, 7-6, 6-2) durante la sesión nocturna.

Ahora, después de dos días de descanso y preparación, Alcaraz regresará a la pista con un cambio sustancial de condiciones: disputará su partido en horario diurno, lo que implica más calor, mayor velocidad de la pelota y condiciones que tradicionalmente se adaptan mejor a su estilo agresivo y de gran dinamismo físico.

Enfrente estará Hanfmann, un tenista de 34 años que ocupa actualmente el puesto 102 del ranking ATP. El germano, cuya mejor posición fue el número 45 mundial alcanzado en julio de 2023, accedió a esta ronda tras vencer en cuatro sets al estadounidense Zachary Svajda.

Alcaraz, durante el partido contra Walton REUTERS

Pese a su experiencia en el circuito profesional, Hanfmann nunca ha logrado superar la segunda ronda en ningún torneo de Grand Slam, siendo su mejor actuación precisamente en Melbourne en 2022, cuando cayó ante Rafa Nadal.

El historial entre ambos jugadores favorece claramente al español, que ha ganado los dos encuentros previos: el primero en 2019, cuando Alcaraz apenas tenía 16 años en un Challenger de Sevilla, y el segundo en Pekín 2023, donde el murciano se impuso con claridad por 6-4, 6-3.

Sin embargo, Hanfmann es un rival experimentado que se caracteriza por su consistencia desde el fondo de pista y un servicio potente, aunque sus estadísticas bajan considerablemente en el segundo saque, una debilidad que Alcaraz, uno de los mejores restadores del tour, puede aprovechar.

Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Hanfmann

El encuentro entre Alcaraz y Hanfmann se disputará en la Rod Laver Arena, la pista central del Melbourne Park y escenario principal del Open de Australia. Esta emblemática cancha, con capacidad para casi 15.000 espectadores, será testigo del segundo turno de la sesión diurna del miércoles en el torneo australiano.

A qué hora se juega el partido entre Alcaraz y Hanfmann

El partido está programado para no antes de las 14:00 horas locales de Melbourne, lo que equivale a las 04:00 de la madrugada en España peninsular. El horario definitivo dependerá de la duración del encuentro previo entre Aryna Sabalenka y la china Zhuoxuan Bai, programado para las 01:30 horas españolas.

Dónde ver por TV el partido entre Alcaraz y Hanfmann

Los aficionados españoles podrán seguir el partido en directo a través de Eurosport, canal disponible en las plataformas Movistar+ y HBO Max. La cadena ofrecerá cobertura completa del torneo australiano durante toda su duración